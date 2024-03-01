讀賣巨人交流賽／中信王威晨首登大巨蛋感受好 點出球場唯一隱憂
本周末大巨蛋將迎來讀賣巨人90週年交流賽，中信兄弟在明（2）日率先上陣面對讀賣巨人，並在今（1）日下午進入大巨蛋練球。中信當家內野手王威晨首度踏上大巨蛋，認為整體感受度好，給出幾乎滿分表現。然而，王威晨也點出，大巨蛋球場的草皮和內野高低差有點嚴重，對於防守內野、游擊區間的選手影響較大，是大巨蛋球場的一個隱憂。
記者林之越/綜合報導
媒體訪問到王威晨如何評價大巨蛋，王威晨回應道：「不論舒適度、視覺感、草皮幾乎是蠻完整的，但還是有些有點危險的地方。」他接著指出：「就是在草皮跟內野的高低差有點嚴重，特別是我又守三壘，剛剛練習的時候就彈了好幾顆球，但其他就都還好，幾乎接近滿分。」
王威晨在本日打擊練習時，也敲出一支幾乎上到二壘看台的全壘打，受訪時他表示：「想說都已經到這裡（大巨蛋）了，還能不用力揮嗎？」「打擊上來講感覺是狀況蠻好的，球場整體打擊出去的視覺感都很不錯。」
另一方面，針對巨人隊明（1）日出戰的先發強投戶鄉翔征，王威晨表示：「有注意到他的投球位置比較特殊，尤其是指叉球掉的位置也很好，更具有引誘性，對我來說會是一個很大的挑戰。」不過王威晨最後也補充道，自己相當期待可以和戶鄉翔征正面對決，尤其又是在台灣的第一顆巨蛋，別具意義。
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