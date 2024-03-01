讀賣巨人交流賽／兄弟、巨人喊話搶巨蛋首轟！陳俊秀點名這2隊友
讀賣巨人交流賽首戰在明（2）日登場，對陣的中信兄弟、讀賣巨人兩方還沒開賽，就已開始隔空喊話。巨人當家外野手長野久義受訪時，半開玩笑的為隊友坂本勇人喊出了「全壘打宣言」，並請球迷敬請期待。兄弟陳俊秀同日下午接受採訪，被問到認為誰會先敲出大巨蛋首轟時，表示當然希望是兄弟隊的打者，並點名兩名外野手詹子賢和陳子豪。
記者林之越/綜合報導
巨人隊2012年起三連霸的致勝功臣之一長野久義，今（1）日在參與球隊訓練後接受媒體採訪，有日本媒體問道長野久義自己對交流賽有何期許時，他逗趣的回應：「坂本勇人到時候會打出全壘打，希望球迷朋友們可以好好期待。」
而上賽季末才從樂天桃猿轉戰中信兄弟的陳俊秀，也在本日下午進入大巨蛋參與打擊練習，並且多次敲出全壘打，甚至有數球幾乎飛到二樓看台，看似狀況相當不錯。
在陳俊秀接受訪問時，有媒體請他預測明（2）日比賽敲出第一轟的可能會是誰時，陳俊秀表示當然希望首轟是由自己的隊伍敲出，並在隨後點名詹子賢、陳子豪這兩位隊友。
而關於對巨人隊的印象，陳俊秀則回應道：「覺得巨人是個很厲害的球隊，而且人氣也很高，然後大概就是坂本勇人，因為日本代表隊就是一定有他，很厲害的一個選手，還有岡本和真也是一個很厲害的打者。」
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