櫻花季將至！此生必去日韓賞櫻景點整理　這裡有上帝視角美到哭

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📍日本花卷
旅天下獨家包機台灣虎航直飛花卷航班，前往「花卷溫泉鄉」，此鎮建於1923年，現已成為備受歡迎的溫泉勝地，擁有4間飯店提供遊客住宿以外，還種有約1,000棵染井吉野櫻、紅枝垂櫻和八重櫻樹等，在這浪漫季節裡，泡完溫泉暖暖身後，沿著河畔伴隨微風徐徐悠閒散步賞櫻，欣賞粉紅櫻吹雪的動人春色。
📍日本北海道函館
北海道櫻花最晚開，品種還是最特別，以耐寒性強的「千島櫻」與「蝦夷山櫻」為主，蝦夷山櫻滿開時夾雜著茶色的葉子與粉紅色花瓣，且因氣候嚴寒，使蝦夷山櫻的色彩比本州所種植的還要濃郁。
而北海道最令人印象深刻的賞櫻熱點，非國家特別史跡「五稜郭公園」莫屬，它是日本首座歐式築城要塞，1600多棵櫻花樹沿著星形城郭盛開，整排倒映於護城河水面的櫻花景色，美到令人屏息。花季尾聲時，櫻花凋落填滿護城河更是一大壯景！最後離開前，千萬別忘記到90公尺高的五稜郭塔展望台上，俯瞰壯觀星形櫻花，上帝視角美到哭。
📍韓國清州
因國際旅客對此地較陌生，優點就是賞櫻不用人擠人，且位於韓國中部內陸，相較都市來說，步調閑適慢活許多。而清州賞櫻名所，即是貫穿整個市區的「無心川」，長達6.3公里的粉色櫻花大道沿著其綻放，到了落花時刻，又會為大道鋪上美麗花毯，景色怎麼拍怎麼美。
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📍韓國首爾
首推「南山公園」，是首爾最大公園，可慢慢散步或是騎單車穿梭在各個賞櫻步道，也可以登上南山塔俯瞰櫻花盛開景緻。至於「汝矣島」有長達5公里櫻花大道，櫻花滿開時彷彿形成一個粉紅隧道，漫步在其中就像置身在仙境般夢幻不已。
還有種植櫻花、梅花、杏樹等多種春花聞名的「昌慶宮」，每到春季百花齊放，粉白櫻花搭配古色古香的宮殿，若再穿上華麗韓服來此拍攝，有種穿越到韓國古代宮廷的美好錯覺。
📍韓國釜山
釜山賞櫻行程首推鎮海，除了參加在櫻花季舉行的「鎮海軍港節」，感受熱鬧歡騰的節慶氣氛外，這裡兩大賞櫻熱點：慶和火車站著名的鐵道櫻花以及余佐川經典的櫻花徑，更是每年吸引眾多國內外旅客造訪，一睹櫻粉世界的夢幻色彩。
📍韓國濟州島
最受歡迎的賞櫻秘境絕對非「鹿山路」莫屬，由粉紅櫻花樹與鮮黃油菜花田交織而成的雙色大道，美得令人屏息，被譽為是最美的春之路；此外，位於市區有濟州第一櫻花街之稱的「典農街」，這裡可以欣賞到濟州島特有品種的櫻花，還有眾多市集攤商聚集在此，讓遊客一邊賞花拍照、一邊品嚐韓國小吃，還能欣賞夜櫻，從白天盡情瘋玩到晚上。
📍日本東京
東京賞櫻熱點除了大家熟知的淺草寺、目黑川、新宿御苑外，還有可乘坐花筏賞櫻的千鳥淵與川越新河岸川，當櫻花花瓣飄落在河面，乘著輕舟漫遊在粉紅河道上，彷彿整個世界都是粉紅色的。
📍日本京都
想要感受傳統和風櫻景，京都知名賞櫻景點則有清水寺、醍醐寺、平安神宮等，不僅是著名的賞櫻名所，更是日本重要文化遺產，在櫻花盛開時期，為莊嚴宏偉的歷史建築注入一絲柔情。
📍日本北海道函館
若想一睹北國櫻花風采，北海道櫻花季預計4月中下旬展開，人氣追櫻景點像是有：函館必訪景點五稜郭公園，星形城墎周邊種植超過1,600株櫻花樹，滿開時就像是一顆粉紅星星，閃耀動人；還有綿延7公里的二十間道路櫻花林蔭大道，3千株櫻花樹在道路兩側綻放，搭配遠處的日高山脈為背景，優美景象曾被選為是「日本百大道路」，是北海道賞櫻不容錯過的必訪勝地。