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讀賣巨人交流賽／大巨蛋投手丘問題已解決？巨人球員、教練這樣說

▲巨人隊王牌投手菅野智之受訪表示大巨蛋投手丘和日本沒有太大區別。（圖／取材自讀賣巨人隊官方粉絲團）
▲巨人隊王牌投手菅野智之受訪表示大巨蛋投手丘和日本沒有太大區別。（圖／取材自讀賣巨人隊官方粉絲團）

記者林之越/綜合報導

大巨蛋前次舉辦賽事要追溯到2023年12月的亞洲棒球錦標賽，當時中華隊先發徐若熙曾提到投手丘高度差異問題，而主辦的棒協則表示已經請專業的人員來負責修護。此次迎來更大規模的讀賣巨人90週年交流賽，巨人隊在昨（2）日進入大巨蛋練球後，先發戶鄉翔征、菅野智之還有投手教練杉內俊哉都對投手丘、球場讚譽有加。

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▲讀賣巨人交流賽首戰先發投手戶鄉翔征談大巨蛋投球感受，認為很像日本的札幌、京瓷巨蛋。（圖／林之越攝）
▲讀賣巨人交流賽首戰先發投手戶鄉翔征談大巨蛋投球感受，認為很像日本的札幌、京瓷巨蛋。（圖／林之越攝）
亞洲棒球錦標賽前夕，效力中職味全龍隊的徐若熙曾表示，對於大巨蛋整體給出好評價，認為沒有什麼壓迫感，但也點出站在投手丘上往二壘牽制的時候，投手丘的角度斷層比較大，會有一點怕踩空。對於此點，棒協秘書長林宗成則表示，「場地問題必須請專業的人員來負責修護，已經緊急向統一獅商討場務師傅北上協助幫忙。」

如今相隔近4個月，大巨蛋迎來讀賣巨人90週年交流賽，日職巨人隊球員分別在2月29日抵台後的兩天進入球場練球，率先採上投手丘的戶鄉翔征，將會是2日對上中信兄弟的先發投手。對於在大巨蛋投球的感受，戶鄉翔征回應道：「投手丘的傾斜度和東京巨蛋是差不多的，試投以後，覺得是個蠻好適應的球場。」

另一方面，隔日將面對樂天桃猿的先發投手菅野智之受訪時也提到：「跟日本投手丘沒有太大差別，這是一個很漂亮的球場，整體的視野感覺非常棒。」巨人隊投手教練杉內俊哉接受訪問時，也表示大巨蛋的投手丘容易適應。

▲週末大巨蛋將舉辦讀賣巨人交流賽，巨人投手菅野智之認為大巨蛋的投手丘和日本沒有太大區別。（圖／林之越攝）
▲週末大巨蛋將舉辦讀賣巨人交流賽，巨人投手菅野智之認為大巨蛋的投手丘和日本沒有太大區別。（圖／林之越攝）
此外，關於先前投手丘高低差和牽制守備的問題，巨人軍在昨（1）日早上進行訓練時，投手群就已經進行多次內野防守、牽制、滾地球處理訓練，看似對大巨蛋的適應程度相當不錯。

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