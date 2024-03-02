讀賣巨人交流賽／大巨蛋投手丘問題已解決？巨人球員、教練這樣說
大巨蛋前次舉辦賽事要追溯到2023年12月的亞洲棒球錦標賽，當時中華隊先發徐若熙曾提到投手丘高度差異問題，而主辦的棒協則表示已經請專業的人員來負責修護。此次迎來更大規模的讀賣巨人90週年交流賽，巨人隊在昨（2）日進入大巨蛋練球後，先發戶鄉翔征、菅野智之還有投手教練杉內俊哉都對投手丘、球場讚譽有加。
記者林之越/綜合報導
亞洲棒球錦標賽前夕，效力中職味全龍隊的徐若熙曾表示，對於大巨蛋整體給出好評價，認為沒有什麼壓迫感，但也點出站在投手丘上往二壘牽制的時候，投手丘的角度斷層比較大，會有一點怕踩空。對於此點，棒協秘書長林宗成則表示，「場地問題必須請專業的人員來負責修護，已經緊急向統一獅商討場務師傅北上協助幫忙。」
如今相隔近4個月，大巨蛋迎來讀賣巨人90週年交流賽，日職巨人隊球員分別在2月29日抵台後的兩天進入球場練球，率先採上投手丘的戶鄉翔征，將會是2日對上中信兄弟的先發投手。對於在大巨蛋投球的感受，戶鄉翔征回應道：「投手丘的傾斜度和東京巨蛋是差不多的，試投以後，覺得是個蠻好適應的球場。」
另一方面，隔日將面對樂天桃猿的先發投手菅野智之受訪時也提到：「跟日本投手丘沒有太大差別，這是一個很漂亮的球場，整體的視野感覺非常棒。」巨人隊投手教練杉內俊哉接受訪問時，也表示大巨蛋的投手丘容易適應。
此外，關於先前投手丘高低差和牽制守備的問題，巨人軍在昨（1）日早上進行訓練時，投手群就已經進行多次內野防守、牽制、滾地球處理訓練，看似對大巨蛋的適應程度相當不錯。
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