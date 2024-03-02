讀賣巨人交流賽／大巨蛋全場開放！對戰陣容、轉播交通資訊懶人包

讀賣巨人交流賽／大巨蛋中信兄弟之戰逾3.7萬人！寫台灣歷史新高

▲讀賣巨人交流賽在大巨蛋開打，中信兄弟之戰進場人數逾3.7萬人，寫台灣歷史新高（圖／林之越攝）
▲讀賣巨人交流賽在大巨蛋開打，中信兄弟之戰進場人數逾3.7萬人，寫台灣歷史新高（圖／林之越攝）

記者林之越/綜合報導

台北大巨蛋在今（2）日舉辦讀賣巨人90週年交流賽，首次挑戰全場開放，雖然因大量人潮導致球場部分區域堵塞，但大巨蛋官方公布，確定巨人對上中信兄弟之戰票房已達到滿員的3萬7,890人，也一舉改寫2001年世界盃棒球賽紀錄，成為台灣棒球史上最多觀眾的比賽紀錄。

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在2023年底登場的亞錦賽「台日大戰」，當時吸引1萬5544人進入大巨蛋，最後無事完賽，本次賽前透過售票網站可以粗估會迎來將近3.6萬人，沒想到人數最後創下台灣歷史新高，來到3萬7,890人。

▲讀賣巨人交流賽的中信兄弟一戰，讓大巨蛋迎來3萬7,890人的首次滿員。（圖／林之越攝）
▲讀賣巨人交流賽的中信兄弟一戰，讓大巨蛋迎來3萬7,890人的首次滿員。（圖／林之越攝）
由於場地部分規劃，進場人數為能達到大巨蛋當初預估的4萬人席次，但根據本次開放售票部分，已經達到滿場紀錄。

值得一提的是，3萬7,890人這個數字也改寫了2001年世界盃棒球賽，中華隊對上美國隊的2萬5,000人紀錄，成為棒壇新高。

▲讀賣巨人交流賽在大巨蛋開打，中信兄弟之戰進場人數逾3.7萬人，寫台灣歷史新高（圖／林之越攝）
▲讀賣巨人交流賽在大巨蛋開打，中信兄弟之戰進場人數逾3.7萬人，寫台灣歷史新高（圖／林之越攝）
大巨蛋前次迎來如此多人潮，是在2023年底登場的亞錦賽「台日大戰」，當時吸引1萬5544人進入大巨蛋。倘若未來大巨蛋全面開放，其最大容納量將達到40071人，大巨蛋也將成為亞洲巨蛋中的觀眾容量排名第二，僅次於東京巨蛋。

雖然達到人數新高，不過賽前還是發生不少插曲，例如有排隊群眾因不滿標示動線而和主辦單位發生爭執，同時，球場內部也有電扶梯一度停止運作，讓球迷朋友只能徒步走上一樓。

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