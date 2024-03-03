台北旅展便宜機票！日本買一送一7888元、大阪2399　長榮來回2088

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易飛網配合航空公司優惠活動，日本航空機票「買一送一」7888元起，指定期間訂購日本航空國際線機票，即送日本青森、三澤國內線機票；購買「台北－女滿別」及「台北－帶廣」指定期間機票，加贈巴士周遊券3日及日本網卡，每人10800元起。而中華航空「台北－香港」年票，每人4088元起；（機票皆為來回未稅）。
📌台灣虎航台北、高雄「飛日本大阪2399元」單程未稅
台灣虎航 2024 夏季航班增班優惠，旅遊期間 6 月 1 日至 10 月 26 日，台北、高雄兩地「飛大阪都只要 2399 元起」單程未稅，台北出發每週 14 班、6 月 1 日起每週 16 班；高雄出發每週 4 班、6 月 1 日起每週 5 班。
📌長榮便宜機票「來回2088元」出國！促銷下殺75折
長榮航空即日起至3月12日開跑「2024春季線上旅展」，預訂9月30日前從台灣出發指定航線「下殺最低75折起」優惠。最划算的港澳航線優惠多多，包括促銷機票「高雄－澳門」來回最低只要2088元起未稅、「桃園－澳門」來回最低2546元起未稅、「桃園－香港」來回最低3556元起未稅。
而春季最熱門的賞櫻旅行，最誘人的機票價格是「桃園－首爾」來回機票最低只要5665元起未稅價；而即將於3月6日飛航的「桃園－愛媛」航線也有優惠價9390元起未稅。長程線飛澳洲也有最甜票價，「桃園－布里斯本」來回機票最低竟只要16684元起未稅。