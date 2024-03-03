房市／信義房屋總經理親率MA　祭百萬年薪赴校園徵才

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信義房屋總經理陳麗心指出，信義房屋近年推動集團數位轉型的腳步未曾停歇；隨科技發展，身為房仲龍頭的信義房屋率先著手自建產品，推出DiNDON智能賞屋、一站式找房找房貸等數位服務，將線上、線下實體服務串聯同時也導入AI，打造「AI智能配案」、自有「Sinyi GPT」，提供科技工具協助一線同仁提高效率、強化服務品質。因此，信義房屋不只招募數位時代的不動產經紀尖兵，同時也廣招數位人才持續增強集團數位量能，並且培養具有專案管理能力、宏觀策略思維與永續經營觀念的幕僚MA，作為集團轉型的生力軍。
2日台大校園徵才活動中，以MA儲備幹部計畫詢問度最高，由於信義房屋打出不限科系背景的條件，吸引文、理在內等多元科系的應屆畢業生關注，好奇培訓期間的工作內容、海外輪調機會以及未來發展等；也有不少熟悉程式語言的理工科系學生，前來了解信義房屋數據分析師及程式設計師的工作內容。
信義房屋MA計畫是國內首創不動產業經營管理幕僚儲備幹部計畫，有別於其他產業，信義廣招國內外大學、研究所不限科系的應屆畢業生，或是工作經驗2年內的優秀人才，提供月薪7萬、保障年薪120萬元，並視培訓期間專案表現，最高可達年薪150萬元的優渥薪資福利。於2年培訓期間，將接受包括不動產及其他幕僚跨領域的專業知識、協助證照取得，信義房屋亦與時俱進將永續、ESG相關培訓與實務內容融入至培訓計畫中，讓儲備幹部更具競爭力；因集團事業擴及海外，MA更有機會前往日本、馬來西亞等海外單位輪調歷練。
數位人才招募方面，信義房屋也開出4.5萬元起跳的薪資條件。數據科學家／數據分析師需要能分析消費者行為、建立行為預測模型等；ASP.Net程式設計師則著重系統開發的規畫、整合、導入與維護等。
不動產經紀人員徵才部分，信義房屋則提供新鮮人6個月保障底薪5萬元，並且首創業界「30天工作鑑賞期」，期滿發現志趣不合，由公司提供「5萬元轉職金」。不只新人時期有專任講師群提供百堂系列課程，幫助掌握不動產專業知識；信義房屋更提供多元透明的升遷管道，以歷年數據來看，晉升為主任職級資深不動產仲介專家約12~17個月達成，意即入行最快1年就有機會達到百萬年薪，或者成為店主管。
分店行政人員職缺方面，信義房屋也提供新鮮人起薪33K，且與房仲經紀人員、總部幕僚人員享有同樣的福利，包括年終獎金、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」、員工持股信託、免費進階員工健檢等。