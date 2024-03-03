五桐號買一送一！唐綺陽12星座杯喝太妃珍珠　粉絲看運勢笑嗆退錢

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唐綺陽認證紅色牡羊座「你有網紅體質，幸運就在人群裡」，還欽點金色金牛座「你有吉星護體，好令人羨慕」，並提醒綠色巨蟹座「機會在你混的圈子裡、或出國去」，但很有個性的國師，可不是看見人人都說好話而已，竟開金口直言藍色水瓶座「這樣嚇人好嗎？你跟過去也差太多了」。讓已經搶頭香買到五桐號星座杯的粉絲笑嗆「看完運勢後想要退錢」，令人莞爾。
五桐號同步上市國師也推薦的「蜜香系列」頂級單品茶，開喝擁有多層次花果香的台茶17號、沖泡的「蜜春茶后」及「蜜春后奶茶」，溫潤回甘的茶韻；再搭配採用100%北海道生乳、結合奶油與焦糖慢火熬煮的全台首創「太妃糖珍珠」，香甜療癒。
而五桐號即日起至3月19日，外送平台Uber Eats上還有限定「五桐奶霜、濃煮奶茶都買一送一」優惠！奶控必喝的「五桐奶霜」以100％鮮乳打發成特製奶霜、再搭配經典五桐茶，喝得到迷人的焙火香氣融合綿密奶霜；喜歡茶感重的粉絲則推薦大人系奶茶「濃煮奶茶」，頂級錫蘭揉合奶香滋味不苦澀，趁划算好康喝起來。
另外，Mr.Wish鮮果茶玩家也聯名L'Oréal巴黎萊雅，合作推出「初戀玫瑰系飲品」，開喝讓少女心迸發的粉色玫瑰奶蓋還灑落著迷人玫瑰花瓣，新品「玫瑰芝芝烤奶」及「玫瑰烏龍啵啵」，也有限定夢幻紙杯與杯膜。
即日起至3月31日，門市消費滿100元可獲贈一張聯名刮刮卡，於Mr.Wish熊貓、Uber Eats及你訂三大外送平台消費滿200元，也可拿到聯名刮刮卡。一起抽獎巴黎萊雅金緻護髮油玫瑰精華100ml（市價599元，限量600份）、巴黎萊雅金緻護髮油玫瑰精華30ml（市價229元，限量2000份）、眾多Mr.Wish飲品現金折價券和巴黎萊雅產品優惠券。