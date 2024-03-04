麥當勞早餐送薯餅！雞翅買一送一　免費吃4塊麥克雞塊、吉事漢堡

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麥當勞APP本週隱藏優惠幫大家免費加菜！即日起至3月10日，單點豬肉滿福堡加蛋「免費送薯餅」；即日起至3月8日單點麥香魚也「免費送薯餅」（不適用得來速）。
即日起至3月10日，買套餐也有優惠，買超值全餐「送4塊麥克雞塊」、或超值全餐「送吉事漢堡」；即日起至3月6日，還有單點勁辣香雞翅「買一送一」（一份兩塊）相當於買2送2！不過提醒大家，不適用得來速喔。
📌麥當勞2024龍年開春優惠券：8款買一送一！大薯、OREO冰炫風「加1元多一件」
麥當勞即日起至3月26日開吃「2024龍年開春優惠券」，中杯可樂、經典美式咖啡(冰/熱)、經典那堤(冰/熱)、蜂蜜奶茶(冰/熱)和蜂蜜紅茶(冰)共8款飲料「買一送一」，6塊麥克雞塊、大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條都「加1元多一件」；超爽大餐四件組起回歸，雙人早餐「豬肉滿福堡系列」159元起，雙人共享套餐209元起。
歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「1FOR1」，則有大薯、6塊麥克雞塊、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典美式咖啡(冰/熱)「加1元多一件」（6選1）優惠。
📌肯德基隱藏優惠代碼「40599」爽吃「7塊炸雞299元」
肯德基偷偷釋出限時限店炸雞優惠，即日起至3月31日，輸入隱藏優惠代碼「40599」爽吃「7塊炸雞299元」，將近下殺62折！換算下來，每塊肯德基炸雞約42元就能開吃，炸雞控3月吃起來。
提醒大家，指定店家為北部：桃園八德、台北台大、新北鶯歌、內湖金龍、台北東湖三、新莊輔大、台北石牌二、新竹清大、新竹湖口、士林文昌、桃園高鐵、台北南京東三；中部：台中崇德、台中站前、台中福星、台中文心二、西屯家樂福、台中中清、台中文心三、彰化花壇、台中公益；南部：高雄瑞隆、高雄鼎中、台南成大、新營復興、台南佳里；東部：宜蘭礁溪。