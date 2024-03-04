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拿坡里「炸雞一塊35元」倒數4天！繼光香香雞「半價優惠券」一覽

▲3月速食優惠一次整理，拿坡里超狂「12塊炸雞428元」倒數4天，換算下來「炸雞一塊只要35元」！繼光香香雞則釋出「半價優惠券」，激省5折起。（圖／記者蕭涵云攝）
▲3月速食優惠一次整理，拿坡里超狂「12塊炸雞428元」倒數4天，換算下來「炸雞一塊只要35元」！繼光香香雞則釋出「半價優惠券」，激省5折起。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

3月必吃速食優惠一次整理，拿坡里超狂「12塊炸雞428元」，換算下來「炸雞一塊只要35元」，倒數4天把握時間開吃！而繼光香香雞則釋出「半價優惠券」，3月激省5折起好康。

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📌拿坡里炸雞每塊只要35元！「大披薩＋6塊炸雞」499元
拿坡里2024年優惠也殺紅眼，「拿坡里披薩.炸雞店」即日起至3月6日，外帶/內用「大披薩＋6塊炸雞」只要499元（原價717元），相當於下殺7折；而且大披薩可以自由挑選任一口味，炸雞也能整桶更換成烤雞。

另外「拿坡里炸雞專賣店」則是即日起至3月6日，一桶6塊炸雞特價228元（原價348元），兩桶6塊炸雞只要特價428元（原價696元），最低爽吃62折。換算下來一塊炸雞最便宜只要35元，相當超值。

▲拿坡里「隱藏優惠」！6塊炸雞桶下殺199元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里炸雞每塊只要35元！12塊炸雞特價428元；「大披薩＋6塊炸雞」499元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌繼光香香雞「半價優惠券」
繼光香香雞即日起至3月31日祭出優惠激省券，開吃半價5折起美食好康，全台繼光香香雞門市（桃園機場店不適用），單筆消費滿100元爽吃「甜心地瓜球只要19元」，或加購59元吃「蒜脆杏鮑菇」，加購79元則有「香香炸雞」吃起來。

還有下午茶「墨魚甜不辣(海苔)＋田字薯餅」105元、獨享餐「香香爆汁無骨腿丁M＋原味甜不辣」139元；三人分享餐「香香炸雞M＋阿根廷魷魚M＋蒜脆杏鮑菇M」259元等優惠套餐。

提醒大家，超人氣加購需為單筆實質支付消費滿100元；活動不得與會員及其他優惠合併使用；優惠僅限現場門市，恕不適用外送服務或第三方平台；商品供應以門市實際狀況為主。

▲繼光香香雞3月開吃「半價優惠券」。（圖／翻攝自繼光香香雞官網）
▲繼光香香雞3月開吃「半價優惠券」。（圖／翻攝自繼光香香雞官網）

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