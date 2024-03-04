瘦肉精豬疑雲！陳駿季：沒證據顯示來自養豬場 將擴大檢驗7000件
台糖的梅花豬肉片日前遭台中市府檢出含有乙型受體素「西布特羅」，衛福部、農業部等都全台瘦肉精清查，卻只有當初檢驗的一盤豬肉出現殘留情況。農業部代理部長陳駿季今（4）日出席立法院經濟委員會，會前接受媒體聯訪表示，「目前沒有任何證據顯示我們養豬場有使用瘦肉精」，今（2024）年也將採取擴大檢驗措施，從歷來的5900到6000件，適度提高強度到7000件。
記者林志怡／台北報導
日前台糖的國產冷凍安心豚梅花肉片遭台中市衛生局檢出殘留微量瘦肉精「西布特羅」，且後續該盒豬肉經該衛生局複驗與衛福部食藥署檢驗，都得到相同結果，但其他同批產品或現行市售台糖豬肉產品稽查，都沒有再出現任何檢出，全案陷入羅生門，衛福部食藥署、農業部等先後召開專家會議，討論結果預計在3月、由食安辦統一對外說明。
陳駿季今日接受媒體聯訪表示，豬肉相關檢驗、把關可分為上市前、上市後兩部分，農業部所負責的上市前相關單位，包括豬場、屠宰場、加工廠等，經過過去幾個禮拜的抽驗，包括豬隻屠體、豬毛、血清、飼料等，都沒有檢出任何乙型受體素使用的證據。
因此，陳駿季說，截至目前為止，「我們認為沒有任何證據顯示我們的養豬場有使用瘦肉精，國內的養豬場也是禁止使用的」，而目前豬價符合農民滿意的空間，近幾年也都遵守相關規定，農民沒理由使用這樣的藥品。
陳駿季說，養豬場每年都會進行豬隻相關抽驗，歷來檢驗數量落在5900至6000間不等，今年將適度提高強度為7000件，並依據風險高低抽取、滾動式檢討，且養豬場端、屠宰端都會做，盼藉此確保國內食品安全。