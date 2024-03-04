高雄黃金韓星拼盤4／13世運舉辦！SEVENTEEN、(G)I-DLE來台機率曝
高雄市長陳其邁日前賣關子透露4月將有多組韓星到高雄開唱，由於要尊重主辦單位，公布卡司的權利將交給主辦方，今（4）日「超級圓頂」證實於4月13日晚間6點半在高雄國家體育場（世運主場館）舉行，《NOWnews今日新聞》掌握卡司名單，日前傳出SEVENTEEN子團BSS（夫碩順）、ZEROBASEONE（ZB1）、ENHYPEN、&TEAM、BOYNEXTDOOR、STAYC、(G)I-DLE、NMIXX等黃金陣容有望實現，據了解「近2日一定會公布」。
記者陳雅蘭／綜合報導
「超級圓頂」今證實是韓星拼盤的主辦單位，並在臉書宣布時間地點，確定在4月13日晚上6點半於世運主場開唱，而活動名稱為《Golden Wave in Taiwan》，但礙於部分原因，卡司名單今日不會公開，「敬請耐心等候更多詳細消息」。
許多K-POP粉絲得知主辦單位是「超級圓頂」，紛紛表示放心與激動：「好期待！！」、「是那個很厲害的拼盤嗎！」許多歌迷也呼朋引伴，標記朋友關注主辦臉書，深怕錯過搶票資訊，使得「Golden Wave in Taiwan」頓時掀起熱烈討論。
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