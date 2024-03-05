高雄拼盤演唱會是JTBC音樂節目！SEVENTEEN夫碩順、(G)I-DLE出席
高雄年度盛大音樂活動《GOLDEN WAVE in TAIWAN》確定4月13日晚間6點半在高雄國家體育場（世運主場館）舉行，今（5）日公布完整卡司，SEVENTEEN子團BSS（夫碩順）、ZEROBASEONE（ZB1）、ENHYPEN、&TEAM、BOYNEXTDOOR、STAYC、(G)I-DLE、NMIXX、JD1等9組藝人確定出席，而這場演出是JTBC電視台的相關音樂節目錄影，屆時也請到演員秋英宇擔任主持人。
記者陳雅蘭／綜合報導
《GOLDEN WAVE in TAIWAN》演唱會為南韓JTBC電視台旗下娛樂公司「Studio JAMM」合作「超級圓頂」主辦的海外K-pop演唱會活動，當天演出將會全程錄製，後續在電視台播出。
高雄近年極力推廣多場娛樂活動，除了台灣歌手演唱會，海外藝人包含BLACKPINK、Super Junior、MAMAMOO+等大咖都曾到高雄開唱，卡莉怪妞、MAMAMOO華莎、FRUITS ZIPPER、SHINee成員KEY、BoA寶兒、夏川里美、中孝介、Super Junior-D&E東海、銀赫等人也會出席3月中的「高雄櫻花季」，CNBLUE亦於4月首度在高雄流行音樂中心開演唱會；這次多了《GOLDEN WAVE》，這2個月勢必吸引各國粉絲來台朝聖，有望為高雄帶來可觀的觀光經濟效益。
《GOLDEN WAVE in TAIWAN》目前僅能公開時間、地點與卡司，票價與售票時間待定，粉絲可隨時關注主辦單位「超級圓頂」臉書。
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