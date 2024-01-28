特稿／SJ話多逼瘋台灣記者「打稿手速跟不上」　因為真誠所以願意

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事實上，SJ每次「全體」登台，總讓台灣媒體又愛又恨，喜歡是因為成員都很真誠又言之有物，記者不用擔心報導沒哏沒內容，甚至還會因為新聞點太多，無法取捨曝光於報導中，「每一段發言都想寫，很貪心，全都想出掉」；恨的話則是因為打稿手速永遠不及藝人「垃圾話」、「互嗆」的速度；在高雄粉絲派對首場演出上，多家媒體都崩潰表示：「完蛋了太多新聞點，要怎麼選（寫）啊！」
因為SJ對待粉絲真誠，歌迷也用相同的方式回報偶像，尤其是一流的「應援驚喜」揚名國際，互相加油相互成長陪伴。而SJ在高雄粉絲派對上也用心十足，準備了2個翻譯服務歌迷、用心策劃遊戲環節，表定2小時就要結束的活動，因為與歌迷的互動便「自然變長」，所以27日的演出總長才會變成3小時又10分鐘，SJ亦因此頻頻關心搖滾區的歌迷，怕E.L.F.腿力不堪而致歉，因為銀赫曾說現在他們的活動，許多韓國歌迷都要求「要座位區」，所以對於台灣粉絲站在魚池3小時感到震驚又感動。
SJ的活動上，不論過去或現在，成員都會真誠的感謝台灣歌迷，始源27日表示：「跟成員這樣活動久了會知道一件事，這樣大家講話，都能感受到大家都是付出真心，到目前這邊為止，他們講得連我都深受感動的話的時候，就能感覺出來台灣對我們來說是珍貴又特別的地方。」這份特別之情套在台灣媒體也一樣，對比現今來台耍大牌、省話又官腔的海外藝人，多數人都認同SJ是真誠的韓星，所以即使他們這次辦在高雄，記者也願意南下採訪；而3月、4月、5月、8月他們還會來台，時間行程允許的話，媒體也不想錯過幫SJ報導的機會。
此外，《NOWnews今日新聞》獨家取得27日獲得圭賢、神童、利特、始源、銀赫自拍的歌迷照片，因為SJ忘記2011年前曾在高雄巨蛋表演過，該歌迷努力翻了當時的資料並高舉手機，結果眼尖的利特立即發現並上前拿手機查看，所以才獲得成員拿自己手機自拍的福利，歌迷感動表示：「我的手抖到爆炸，這張照片可以當封面了！」
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