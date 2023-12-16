MAMAMOO+跳台灣小學《國民健康操》！4000人「一起體操」畫面爆笑

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《國民健康操》是台灣早期在公立小學所實施的一種晨間體操，玟星發現台下有不知道該曲的人，頌樂說：「他們就看著我們在模仿耶！」接著表示：「這首歌是在學校學的嗎？我們也有學這些耶，在學校的時候！」2人就現場示範，邊跳邊傻眼：「我不知道這運動到底對身體哪部分好？我想起來，我就是每週一朝會的時候聚在操場，台灣學校也會？做這樣真的會健康？」
她們稱讚《國民健康操》的旋律很動感，「節奏很像跳嘻哈」，玟星一本正經表示：「我們是看影片學的，那影片是以前的，畫質沒有很好，那手指姿勢我看不太清楚，但節奏我很清楚啦！」頌樂附和：「我們準備期間也覺得很有趣！我們跟MOO MOO們度過了愉快的時間！」
不只《Ido》、《愛你》、《國民健康操》，MAMAMOO+也翻唱女團歌曲，組曲包含：Aespa《Spicy》、LE SSERAFIM《Eve, Psyche & the Bluebeard’s wife》、(G)I-DLE《Queencard》、NewJeans《Super Shy》、IVE《I AM》，2人跳完後喘到不行，笑說明明跳了很多次，應該很熟悉才對，「可能是每次看到MOO MOO們的熱情應援，所以台上都會賣力表演！」
演出到尾聲時，2人知道來台灣太多次，笑說有看到台灣新聞，頌樂說：「上面還寫一年來最多次台灣的韓星（今天為第4次）。」玟星就回：「那我們明年是不是要打破紀錄？」頌樂表示：「我們對台灣民眾來說，任務變重了！到下次見面之前，大家一定要保持健康喔！」結果聊天聊到一半，後台端出蛋糕幫將於22日生日的玟星慶生；最後以MAMAMOO的代表作《Um Oh Ah Yeh》結束今晚演出。
MAMAMOO由頌樂、玟星、輝人、華莎4人組成，但團體活動只到今年12月底；雖然近期已少見4人合體亮相，但不管是團體還是SOLO演出，她們走到哪總有大批粉絲跟隨，除了1月的林口演唱會；頌樂、玟星組成的小分隊MAMAMOO+，今年7月、10月都曾來台參加活動、舉辦演唱會，來了3次來上癮，所以決定要唱進高雄流行音樂中心，4000張門票全數賣光，2023年訪台4趟創紀錄，高人氣可見一斑。
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