大成集團「鳥貴族」第三季台北市開幕！連3家直營店 明年登台中
大成集團旗下都城實業股份公司，合資日本平價連鎖燒鳥居酒屋「鳥貴族」，今（4）日舉辦合作簽約記者，承諾「最快第三季台北市開幕！將連開3家直營店後，明年進軍台中」。
記者蕭涵云/台北報導
大成集團董事長韓家宇分享，日本「鳥貴族」標榜食的安全、食的美味、食的平價，相信引進台灣能為民眾帶來更道地的日本燒鳥享受。大成集團副總裁暨都城實業公司董事長韓家寅直說，為顧客提供親切服務、親民價格、令人感動的款待，如此持續下去肯定會成為顧客愛戴的品牌。
韓家寅自豪，身為國內最大白羽肉雞廠商，有實現垂直整合到餐桌的實力，加上在兩岸三地都現有團隊，發展餐飲銜接迅速；且過去集團旗下擁有勝博殿、昭和產業等日本品牌合作經驗，成為合作優勢。
「鳥貴族」社長大倉忠司透露，1986年成立的鳥貴族，為達成「全球雞肉餐飲公司」的品牌長期願景，在日本國內擁有1000多間分店後，積極拓展國際市場，繼美國直營店後，視台灣為東南亞第一站。
雖然前天也與香港簽署合作，但深感「台灣非常親日、且對日本燒鳥文化深耕很久」，與大成集團旗下都城實業股份公司採50%-50%合資方式，承諾會以台灣開出東南亞第一間海外店為首要目標。也考慮若發展不錯，也願意將旗下外帶品牌再引進台灣。