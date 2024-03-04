獨／鳥貴族3年開25家「不開在西門町原因」曝光！售價略高於日本
大成集團旗下都城實業股份公司，與日本平價連鎖燒鳥居酒屋「鳥貴族」合資，預計最快今年第三季為台灣引進第一家「鳥貴族」在台北市開幕，喊出在台「三年開出25家」，要搶當「台灣最平價居酒屋」，但直言「原物料、醬料仍須仰賴日本進口，還有日圓匯率」，2原因影響台灣售價仍略高於日本。官方還透露開幕候選地點，卻「不開在西門町」的原因曝光。
記者蕭涵云/台北報導
日本「鳥貴族」鎖定20～40歲的男女與家庭客群，在日以親民價格「含稅360日圓均一價」，供應美味的燒鳥串燒聞名，適合多層次客層，也是台灣旅客到日本旅行時，必定造訪的燒鳥居酒屋名店。
台灣民眾對於日本「鳥貴族」的到來相當期待，最令人在意的，便是開幕地點及在台售價。官方坦言，台灣一號店確定將於第三季在台北市開幕，但首發間店希望能夠大一點，「目前地點尚未確認」；業者也表示，商業精華區、各地都會型人潮聚集處都有機會開店。
大成集團透露台北市包括大安區、信義區、中山區條通都有在物色，不過現今人潮聚集的熱門地點「西門町卻沒有開店打算」，原因在於「認為目前西門町已被眾多韓食佔據」，便暫不考慮。
至於消費者最在乎的，「日本平價燒鳥來到台灣真的還平價嗎？」大成也直言，雖然強打新鮮大成雞肉、搭配日方美味醬汁，但由於「原物料、醬料仍須仰賴日本進口，還有日圓匯率」，2原因影響台灣售價仍略高於日本。不過官方表示，目前台灣沒有領導型燒鳥品牌，看好台灣中產階級與新貴族群大，日本「鳥貴族」短期內有機會成為台灣第一。