滿島光來高雄出席大港開唱！合作SOIL & PIMP SESSIONS驚喜表演

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滿島光去年（2023）11月曾受邀來台出席「第60屆金馬獎」，今年3月底相隔4個月再訪寶島，這趟則是南下參加「第15屆大港開唱」，她是繼酒井法子之後，第二位擔任大港女神的日本女星。
「大港女神」向來是每年大港開唱眾人討論的焦點，細數過往女神人選包含李心潔、徐若瑄、徐懷鈺、謝金燕等，都曾在大港舞台帶來精彩演出，也與許多樂團跨界合作。2017年的大港開唱首次邀請日本女星酒井法子來台，這次為了迎接15週年，主辦單位去年底就開始討論「大港女神」人選，發現滿島光去年參加金馬獎時，在台締造話題，因此決定提出邀請，歷經來回多次溝通及確認檔期，滿島光終於點頭答應，把2024年首次海外音樂祭演出獻給大港開唱。
「SOIL&"PIMP"SESSIONS」是一組成軍超過20年的爵士組合，以獨特「爆音爵士（Death Jazz）」闖出一席之地，並深獲許多知名音樂人青睞，包含音樂家椎名林檎就曾指定共同合作。「SOIL&"PIMP"SESSIONS」曾在2016年來台舉辦演出，這次相隔7年多再度來台，將與滿島光相聚大港開唱的舞台。
2024 第15屆大港開唱（Megaport Festival）將於3月30日至31日在高雄駁二藝術特區舉辦，出席卡司包括：草東沒有派對、極限荷爾蒙 Maximum The Hormone、ZAZEN BOYS、滅火器 Fire EX.、滿島光X SOIL&"PIMP"SESSIONS、拍謝少年、鄭宜農、康士坦的變化球 KST、大象體操 ft. 壞特 ?te、GIGO、Frandé 法蘭黛 ft. 李英宏 a.k.a. DJ Didilong、那屋瓦少女隊 ft. ABAO阿爆、JABBERLOOP、百合花 ft. 苗可麗、avantgardey、JADE、Dizzy Dizzo蔡詩芸、好樂團 GoodBand、洪佩瑜 ft. 葛西瓦、BREIMEN、Green!Eyes、五五身 ft. 黑龍、胖虎 punkhoo、EmptyORio、非人物種、DEPT、SURL、Gestalt Girl 、OBSESS、午夜乒乓、謎路人、麥琪麥琪 ft. HowHow、阿飛西雅、粗大Band、劉暐紀念演出（勝利一族＋孝順一族）、黑狼第二杯半價那卡西、US:WE 直到看見鯨魚的眼睛、河豚子、溫蒂漫步、BB彈、2HRs、參劈 TriPoets、非/密閉空間、烈鷹 ft. 葵剛、Manic Sheep、Dope Purple、體熊專科、必順鄉村、拷秋勤、孩子王、我是機車少女 I'mdifficult、庸俗救星、Robot Swing、妮可醬 ft. Eko from AmazingTalker Show、榕幫 Banyan Gang、Hope the Flowers、EASY SHEN x 詹詠安（L89）, 陳俊名、破地獄 Scattered Purgatory、夜官暗訪老仙婆：裝咖人ft. 張雅淳、邱淑蟬、羅妍婷 YenTing Lo ft. 大竹研、高小糕__不可能來大港練劈腿吧？（初學者友善）、SOUTHERN RIOT 南部鬧事團、皿內果汁機、最後大浪 The Last Waves、龔德Kung Ta、深深一擊、丹丹貓貓 = aDAN x Miao Miao Flow、EOS、心頭肉MindBodySoul、宇宙資料庫、Brain Youth 、Michael Farris、鄭立偉、DJ Litro、億恩 Ian Lin、DJ BOKO、DJ QuestionMark、Lazy Habits、LEO37、DJ 賴皮 Mr. Skin、FRαNKIE 阿法、馬克 SAVAGE.M等。
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