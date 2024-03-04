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房市／信義房屋推全台首檔企業倫理Podcast　暢談AI、綠色金融

▲信義房屋推《士說新語，秀倫理》，邀請數位發展部呂正華署長，分享國家數位發展趨勢與產業走向。（圖／資料照片）
▲信義房屋推《士說新語，秀倫理》，邀請數位發展部呂正華署長，分享國家數位發展趨勢與產業走向。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

由信義房屋、信義文化金會與中華企業倫理教育協進會共同打造的全國第一檔企業倫理podcast節目─《士說新語，秀倫理》，第三季全新集數已陸續上線開播。由管理學大師許士軍教授等親自主持，本季共邀請11位不同的產官學來賓暢談企業倫理與永續發展，以及在各自產業中所面臨的議題和具體行動，向大眾倡議企業倫理與永續發展的重要性。

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節目開播至今邁入第三季好評不斷，第一集邀請到數位發展部數位產業署的呂正華署長打頭陣，解密數位產業署的業務職掌與範圍，分享數位發展的當前趨勢，更以專業見解提醒大眾，數位化不僅是技術的革新，更是全體社會的轉型。

第二集節目則透過雄崎電梯創辦人何義津董事長的故事，看到在傳統電梯產業中，對於品質、客戶服務的堅持精神，進而追求技術創新，開創電梯產業的創新之路。第三集藉由網訊電通陳諧執行長的分享，了解時下正夯的AI智能客服應用，以及企業在數位轉型時如何承擔起社會責任，透過創新技術解決實際問題。

第三季共規劃11集不同的議題，受訪來賓除了前述三集來賓外，還包括台新金控李鎮宇永續長、GARMIN亞洲區汽車事業群沈致瑋總經理、教育部大學社會責任推動中心蘇玉龍教授、社企流創辦人林以涵執行長、田野勤學陳光鏡創辦人等企業主、專家、學者，都會在節目上分享自身的企業經營實務、遭遇的難題等經驗談，以及面對永續議題趨勢下所採取的行動與創新。

本季節目延續企業倫理與永續為主軸，主題包含了數位發展、綠色金融、綠色新政、AI智能、返鄉青年、自然農業、海洋生態等議題，節目內容更加多元，議題範圍更加廣泛。對此，擔任節目主持人，同時也是中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華表示，透過節目訪談，我們可以深入了解永續發展的各種面向，從綠色經濟到科技創新，從企業社會責任到個人行動，跨足不同的產業及領域，每一集的來賓都帶來獨到的見解和啟發，非常值得大眾收聽，也非常適合大專院校教師作為授課創新教材。《士說新語，秀倫理》第三季上線中，歡迎大眾隨選隨聽

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