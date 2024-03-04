小宅一坪200萬！台北小豪宅專賣這些人　大安區「安沐居」新高價

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，該案基地面積超過500坪，在台北市中心為難得的大面積精華地，且社區規劃中小坪數格局，吸引中高階層的年輕單身貴族或雙薪夫妻購入自用，樓高34層亦為區段地標，高樓層戶能俯瞰大安森林公園，也讓頂樓戶的景觀小宅更顯稀有，成為首宗躋身200萬俱樂部的成屋小豪宅。
台灣房屋集團趨勢中心進一步統計坪數在30坪以下，2023年台北小豪宅單價前五名，冠軍為「冠德安沐居」200.8萬元奪得，亞軍為信義區「逸仙悅榕」低樓層，單價182.7萬元。
季軍為松山區「阿曼生活」高樓層單價178.6萬元；第四、第五名都在大安區，分別為「法意大樓」、「大安A+」，單價分別為172萬元、168.2萬元，值得一提的是，前五名中有三案都是規劃有較多彈性使用空間的挑高格局，且屋齡都在10~20年之間。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，北市小豪宅多具備「學區、機能雙優勢」，位在蛋黃區精華地段，交通便利或商業機能，主要客層除了名校設籍的家長、富二代或是單身貴族，偏向以總價帶考量，甚至不用2千萬能入住精華地段、學區宅，而符合條件的產品大多為小宅或是有挑高多出使用空間的房型，也因此拉高成交單價。
2023年台北市已有三個預售社區突破200萬單價的小豪宅交易，且都位於大安區，包括信義路四段「耑岫」，單價220.9萬元最高，總價4,599萬元；另外還有仁愛路三段「富邦藝庭」單價215.5萬元，以及光復南路「鑄慕」205.9萬元。這三個社區都近捷運站、由知名開發商興建，因為地段優越，有的建商銷售時還包含精緻裝潢，因此單價表現突出。
第一建經研究中心副理張菱育指出，目前台北市精華地段的新建案，大多為都更危老改建案，且基地面積普遍較小，台北甚至還出現基地不到60坪的「迷你危老案」，因此建商在規劃新案時以中小坪數格局為主，小豪宅也更符合目前市場小家庭、少子化、不婚族等的需求，所以未來市中心的「鳥籠建案」將越來越普遍。