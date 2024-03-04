獨家／中信啦啦隊初登板時間確定！邊荷律不唸邊嘏燏 改名原因曝
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今（4）日終於公布兩位外援啦啦隊的新身分，分別是韓國職棒起亞虎前啦啦隊隊長邊荷律、以及前樂天巨人啦啦隊隊長李丹妃，讓百萬象迷嗨到不行。不過也有人好奇為何不用邊荷律的原名「邊嘏燏」，反而更讓人印象深刻，對此，Passion Sisters經紀人乖姐親自向《NOWnews今日新聞》解惑，「進入台灣市場，當然要取一個好唸好記又清新的名字啊！」同時也曝光兩位女神的初登板時間。
記者詹鎰睿／綜合報導
自從Passion Sisters傳聞加入邊荷律、李丹妃的消息後，大家就瘋狂對邊荷律的原名「邊嘏燏」充滿好奇，紛紛討論要怎麼唸才是正確的，更有人提出「邊蝦橘」、「焗烤蝦」、「胡椒蝦」等各式各樣可愛又讓人口水直流的外號，還敲碗可以去代言燒烤店或是水果攤，讓大家笑到不行。
事實上，據《NOWnews今日新聞》先前報導，其實邊嘏燏（변하율）後面兩字的中文注音，分別為「ㄍㄨˇ」和「ㄩˋ」。前者音同「古」，有福祉之意，也可唸「ㄐㄧㄚˇ」音同「甲」，為大、遠之意；而「燏」注音ㄩˋ，音同「玉」，為火光之意。如今，中信兄弟球團卻命名為「邊荷律」，讓人格外好奇是怎麼來的。
對此，經紀人乖姐也特別向《NOWnews今日新聞》解釋，在台灣10個人當中，就有9個人不會唸，因此「邊嘏燏」對她進軍台灣市場來說並不適合，「進入台灣市場，當然要取一個好唸好記又清新的名字。」
至於新名字「邊荷律」則是經過韓文老師特別以她的發音「변하율」去選取漂亮的中文字，讓乖姐不禁笑說，「很像是韓劇會出現的名字！」不過，經記者追問後，乖姐表示，目前兩位韓國新成員，暫時還不會安排在中職熱身賽應援，但確定會在3月19日記者會正式亮相。此外，大家最關心的初登板應援，則確定在4月3日開幕戰，屆時希望球迷們踴躍進場支持。
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