啦啦隊女神邊嘏燏、李丹妃降落中信兄弟　邊嘏燏怎麼唸、IG全公開

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25歲的邊嘏燏（변하율）是KBO韓國職棒起亞虎啦啦隊的隊長，而起亞虎啦啦隊正是李多慧出道的啦啦隊。邊嘏燏怎麼唸？「嘏」注音ㄍㄨˇ，音同「古」，為福祉之意，也可唸ㄐㄧㄚˇ，音同「甲」，則為大、遠之意，而「燏」注音ㄩˋ，音同「玉」，為火光之意。
邊嘏燏生日是3月4日，快到了，身高164公分的她舞跳得棒棒的，最早在2018年加入韓國職業男子、女子排球隊的啦啦隊，2019年正式踏入職業棒球賽場，成為首爾Kiwoom英雄隊的啦啦隊員，但2020年3月因為學業問題而暫停英雄隊的啦啦隊應援工作，2022年2月14日正式成為起亞虎啦啦隊的一員，她和李多慧曾同時效力起亞虎隊，邊嘏燏是李多慧的隊長。
關於邊嘏燏幾點特別的事，據悉，邊嘏燏自稱是宅女，喜歡電玩遊戲如LOL以及Overwatch 2等，喝醉的時候會非常喜歡笑，和朋友聊天的時候也時常大笑，她是英超的熱刺隊(Tottenham Hotspur FC)球迷，也是女團STACY的出道粉。
此外，邊嘏燏熱愛學習韓國手語，目標是成為一名合格的手語翻譯員，是KBO中少數能通過手語，與聽覺功能障礙或言語功能障礙球迷交流的啦啦隊員。而她也經常在IG（yuling34）帳號上分享跳舞的影片與美照。
34歲的李丹妃（이단비）是KBO韓國職棒樂天巨人啦啦隊隊長，去年球季曾受中華職棒樂天桃猿隊的邀請，隨樂天巨人啦啦隊來台參加該隊主題日「辣年糕趴（Korea Party）。李丹妃也經常在IG（lu2ull）上分享跳舞的影片與美照，日前才剛送走養了15年的愛犬。
李丹妃的生日也快到了，是３月８日。身高170公分的李丹妃曾在2015年於NC恐龍隊短暫登場，之後在韓國職業足球、排球以及籃球場上都能看到她賣力熱舞的身影，隨後在2018年正式加入樂天巨人隊，再度為職業棒球隊應援，並擔任樂天巨人拉拉隊的隊長。
關於李丹妃幾點特別的事，她曾是舞蹈學院的講師，一直都在慶尚南道的釜山和蔚山活動，曾為了減肥而健身及做瑜珈，也因為有舞蹈天賦而加入啦啦隊，據說非常不容易生氣，目前和效力於SSG的裵垂鉉是唯二1980年代出生的啦啦隊員。
特別的是邊嘏燏與李丹妃兩人有合開YouTube頻道，日前公開舉行頻道命名徵選活動，似乎也是為兩人一起來台，效力於中信兄弟Passion Sisters啦啦隊做準備。