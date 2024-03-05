桃園人哭哭！17年TGI FRIDAYS餐廳3/24結束營業 4大畢業優惠一覽
桃園人要哭哭了！17年歷史的TGI FRIDAYS桃園餐廳，宣布將於3月24日結束營業，開展餐飲集團祭出「17慶畢業」4大優惠，每週五599元暢飲、復刻老照片送田納西莎莎雞翅、桃園人限定「贈送沙朗牛排」等好康，號召饕客一起歡送時代眼淚。
記者蕭涵云/綜合報導
TGI FRIDAYS 桃園餐廳開業17年，曾創下2009年2月單週營業額近200萬、2016年跨年夜單日營業額達62萬等驚人數字；挺過新冠疫情衝擊，還突破困境、業績連兩年逆勢成長。開展餐飲集團董事長兼執行長邱泰翰，忍不住透露「很可惜因為租約到期無法繼續陪伴消費者」，但在每個人最青春難忘的17歲畢業，也是另一種珍貴的意義。
TGI FRIDAYS 桃園餐廳特別祭出「17慶畢業」優惠活動倒數畢業：
◾️17暢飲：即日起至3月24日，每週五、六、日精選飲品限時2小時「599元暢飲」。
◾️17畢業：老朋友限定！3月每週五模仿過往至桃園餐廳用餐照片復刻重拍、上傳社群並標記TGI FRIDAYS官方帳號，單筆付款金額滿1200元贈送「田納西莎莎雞翅」一份。
◾️17來桃園：感謝桃園人情意相挺，3月每週六至TGI FRIDAYS桃園餐廳用餐，出示戶籍或居住地為桃園的有效證件，單筆付款金額滿1200元，再贈送「沙朗牛排」一份。
◾️員工加碼優惠：曾經陪伴桃園餐廳一同努力的老員工們，畢業前夕訂位時，表明員工身分並出示相關證明，可「獨享餐點6折」，還可獲得兌換小卡；5月底前至桃園市TGI FRIDAYS台茂或中壢兩間餐廳用餐，消費滿1200元可「免費兌換半份炭烤豬肋排」。
開展餐飲集團分享，TGI FRIDAYS餐廳在大桃園地區仍有華泰名品城、中壢及台茂三間分店為消費者服務，也將持續於桃園市中心選址，希望能盡快以新風貌回歸。
而全台唯一泰式海鮮吃到飽自助餐廳，「泰市場」則於昨天華麗回歸，在大直英迪格酒店四樓重新開幕，3月平日祭「9折優惠」！澎湃呈現現流海鮮、熱食窯烤、南洋甜品三大餐區，大啖松葉蟹腳、泰國蝦等90多道菜色無限享用，最便宜平日午餐每人1380元起，最新菜單、價格、餐期一覽，即日起開放訂位，本週假日預訂已秒殺，饕客快搶平日還有零星空位。