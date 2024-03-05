300萬6都圓買房夢！這3縣市1房總價免300萬　桃園、台中千萬買3房

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觀察近一年七都各房數的總價中位數，台中、台南、高雄這3縣市的1房總價中位數竟然都在300萬內，台南甚至只要220萬。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，根據實價登錄資料來看，台中近一年1房總價中位數為270萬元，且大部分的交易都落在台中房市核心地帶，像是台中舊市區，如中區、北屯區、西屯區等生活機能良好的區域。適合想在台中置產，但是預算有限的小資族或單身族群。
至於台南市和高雄市的1房產品，總價中位數也分別只要220萬元和258萬元。陳金萍表示，根據實價登錄資料，台南這些220萬元以下的1房產品，不少都位於當地相當繁華區域，例如中西區、安平區、東區等。而高雄近一年1房總價中位數則為258萬元，且在258萬元以下的物件，就有超過3成比例的交易是位於三民區、楠梓區、鳳山區這三個市中心區。綜看總價中位數數據，台中以南的三大都會區，都能以不到300萬的親民價格讓消費者一圓買房夢。
桃園、台中3房 預算千萬內就能買
至於3房產品，桃園和台中預算千萬內也有機會購得。陳金萍表示，根據實價登錄資料，桃園近一年3房總價中位數為916萬元，且能入主蛋黃區如中壢區、桃園區和楊梅區等，對於首購族群而言相當具吸引力。在TPASS上路後，「北北基桃生活圈」逐漸成形，不少雙北購屋族群也開始往桃園一帶購屋，為當地房市增添不小動能。
而台中市的3房產品，總價中位數為950萬元。陳金萍說明，台中這些總價950萬元以下的物件，交易量最大的落在北屯區和北區，這兩區屬台中核心區域，交通和生活機能良好。在台中能以千萬內的預算買到3房，也很適合新婚夫妻或是換屋族入手。值得注意的是，綜看桃園和台中的2房和3房總價中位數，價差分別只有66萬元和60萬元，若預算能稍微提高，就能在這2縣市享有更大空間的房屋。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。