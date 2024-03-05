獨家／中信兄弟邊荷律「新球季背號曝光」 女神親吐選號原因
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters昨（4）日正式公布2位韓籍外援啦啦隊名單，分別是邊荷律及李丹妃，令粉絲們非常興奮。其中邊荷律作為「樂天最強外援」李多慧起亞虎時期前隊友，一支吐舌頭的短影音在YouTube上更是突破2億觀看，粉絲數十分驚人。昨天適逢邊荷律生日，《NOWnews今日新聞》也接獲讀者爆料，指出邊荷律透露背號將維持過去的34號，因為她的生日就是3月4日。
記者張一笙／台北報導
邊荷律在KBO韓職時期就累積不少粉絲，在IG上也擁有超過17萬人追蹤，她時常在IG上放上自己在球場應援的照片與影片，吸引不少粉絲按讚。有粉絲向邊荷律詢問新球季預計會選什麼數字當作應援背號，她透露將繼續使用34號，原因是因為她的生日就是3月4日。
事實上，邊荷律本名（변하율）漢字寫作「邊嘏燏」，但經紀人乖姐向《NOWnews今日新聞》透露，因為「邊嘏燏」後面2個字過於少見，不少粉絲為了方便，常常在網路上戲稱「焗烤蝦」、「邊蝦焗」，因此經紀人乖姐表示：「進入台灣市場，當然要取一個好唸好記又清新的名字。」
據悉，下週中信兄弟啦啦隊Passion Sisters將公布邊荷律及李丹妃來台的班機，預計將會是在下週三中午時段，屆時將吸引不少粉到機場一睹2位啦啦隊女神風采。
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