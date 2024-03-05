獨家／中信啦啦隊初登板時間確定！邊荷律不唸邊嘏燏　改名原因曝

獨家／中信兄弟邊荷律「新球季背號曝光」　女神親吐選號原因

▲中信兄弟啦啦隊的韓國女神邊荷律向《NOWnews今日新聞》讀者透露新球季背號，她本人也親自說明原因。（圖／翻攝自邊荷律IG）
▲中信兄弟啦啦隊的韓國女神邊荷律向《NOWnews今日新聞》讀者透露新球季背號，她本人也親自說明原因。（圖／翻攝自邊荷律IG）

記者張一笙／台北報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters昨（4）日正式公布2位韓籍外援啦啦隊名單，分別是邊荷律及李丹妃，令粉絲們非常興奮。其中邊荷律作為「樂天最強外援」李多慧起亞虎時期前隊友，一支吐舌頭的短影音在YouTube上更是突破2億觀看，粉絲數十分驚人。昨天適逢邊荷律生日，《NOWnews今日新聞》也接獲讀者爆料，指出邊荷律透露背號將維持過去的34號，因為她的生日就是3月4日。

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▲有粉絲向邊荷律詢問她新球季背號，她親自透露將會延續過去在KBO時期的34號。（圖／翻攝自邊荷律IG）
▲有粉絲向邊荷律詢問她新球季背號，她親自透露將會延續過去在KBO時期的34號。（圖／翻攝自邊荷律IG）
邊荷律在KBO韓職時期就累積不少粉絲，在IG上也擁有超過17萬人追蹤，她時常在IG上放上自己在球場應援的照片與影片，吸引不少粉絲按讚。有粉絲向邊荷律詢問新球季預計會選什麼數字當作應援背號，她透露將繼續使用34號，原因是因為她的生日就是3月4日。

▲邊荷律在IG上坐擁17萬粉絲，一支吐舌頭的影片更在YouTube上突破2億觀看。（圖／邊荷律IG)
▲邊荷律在IG上坐擁17萬粉絲，一支吐舌頭的影片更在YouTube上突破2億觀看。（圖／翻攝自邊荷律IG)
事實上，邊荷律本名（변하율）漢字寫作「邊嘏燏」，但經紀人乖姐向《NOWnews今日新聞》透露，因為「邊嘏燏」後面2個字過於少見，不少粉絲為了方便，常常在網路上戲稱「焗烤蝦」、「邊蝦焗」，因此經紀人乖姐表示：「進入台灣市場，當然要取一個好唸好記又清新的名字。」

▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters預計將在下週公布邊荷律和李丹妃來台班機時間，預計將吸引不少粉絲前往機場一睹女神風采。（圖／翻攝自邊荷律IG）
▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters預計將在下週公布邊荷律和李丹妃來台班機時間，預計將吸引不少粉絲前往機場一睹女神風采。（圖／翻攝自邊荷律IG）
據悉，下週中信兄弟啦啦隊Passion Sisters將公布邊荷律及李丹妃來台的班機，預計將會是在下週三中午時段，屆時將吸引不少粉到機場一睹2位啦啦隊女神風采。

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