高雄「3天完銷」神話實登曝 96筆成交均價破43萬！建商這招奏效
高雄預售案「孟學苑」在2024總統大選前，爆出933戶3天半就被搶光，讓知名投資客「帥過頭」直呼：「高雄出大事了！」創快速完銷神話。如今，孟學苑96筆實價登錄出爐，最高單價達48.6萬元創區段新高，專家解析，建商這招奏效了。
記者徐銘穗/綜合報導
該案基地位於高雄市三民區民族路、大順路口，為地上24樓、地下4樓，坪數規劃21~40坪、2~3房，住家共917戶、店面16戶，為興富發集團碧江企業預售案。上月21日，該案首次揭露實價登錄，一次公開96筆，住家成交最低單價37.9萬元、最高48.6萬元，3字頭價格僅14筆，均價則是來到44萬元。
去年12月底，帥過頭在臉書發文，表示風聞興富發高雄一預售案即將開賣，「我派了六群人馬糾眾排隊立即付錢掃房」，但Spy回報說業務告知開賣後加班到隔天早上8點才下班，早上9點半又開門繼續簽單，「忙到錢都還沒算」，933戶兩天已賣600間，「投資客與自住客占一半」。
對此，孟學苑現場專案人員表示，去年底12月接受預約看屋，合計收訂單的時間為3天半，審閱期後陸續簽約，目前僅剩3戶店面未售出，而住家早就完銷，總銷達120億元，認為該案最大優勢是地段。
《ETtoday房產雲》報導，高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，若以民族路沿線預售案成交行情來看，區域均價約在36萬元，「孟學苑」成交均價44萬元，最高價48.6萬元創區域最高，均價也是區域新高。
謝哲耀認為，由於該案推出彈性延後付款，民眾只要自備6%，由建商提供無息貸款14%，交屋後分期繳交，降低自備款來滿足首購客需求，不少首購族群對價格不敏感，反倒在意的是自備款跟總價，因此單價才能飆高。