必勝客「7款大披薩199元」！搞怪「籃球金牌」披薩開箱：口感曝光
速食控有口福了！必勝客2024年持續推出「7款13吋大披薩199元」優惠，整個3月平日週一至週五都能划算吃！最新應援HBL高中籃球決賽，必勝客又搞怪打造了「籃球金牌」披薩，《NOWnews今日新聞》記者開箱實品，真實口感曝光「獎牌的薄脆餅皮香氣十足，滿滿起司很誘人；美式臘腸籃球披薩搭配日式照燒醬與美奶滋，變成鹹甜口味，外圈德國香腸龍捲風餅皮乾爽酥脆」。
記者蕭涵云/綜合報導
內行披薩控都知道必勝客隱藏優惠不藏私，今年延續超值必勝嗑大披薩199元好康活動不縮水，即日起至3月31日，平日週一至週五，外帶羅勒青蔬、日式照燒雞、四小福、黃金咖哩海鮮、夏威夷、美式臘腸、經典三重起司，共7款13吋大披薩可享199元優惠，其中「經典三重起司」和「羅勒青蔬」屬於五辛奶素可食，方便大家划算開吃整個3月。
必勝客為應援一生只有一次的HBL高中籃球總決賽，還首創「籃球金牌」披薩，打造「必勝明星組」限時2週今起開賣，《NOWnews今日新聞》搶先幫大家開箱實品，真實口感一次分享。
真的設計獎牌掛環的「必勝金牌個人披薩」鋪滿帕馬森起司，搭配金黃星星起司片與「1」字樣，薄脆餅皮香氣十足，滿滿起司很誘人！而「必勝進球大披薩」由美式臘腸搭配日式照燒醬與美奶滋，打造內圈逼真的熱血籃球圖案，但是變成鹹甜口味；外圈則免費升級德國香腸龍捲風餅皮，乾爽酥脆，建議搭配汽水更耐吃。
雙雙即日起至3月18日限時推出，「必勝金牌個人披薩」單點99元、套餐124元起；「必勝進球大披薩」單點限時優惠價只要329元，外帶可享大披薩「買一送一」、外送「買大送小」650元起優惠。同時開賣超狂「必勝應援組」，把「籃球金牌」一起帶回家優惠價399元（原價428元）。活動期間購買必勝客任一大披薩及「必勝金牌個人披薩」，都能獲得全新設計紙盒。
另外，拿坡里超殺優惠則進入倒數，「拿坡里披薩・炸雞店」即日起至3月6日，外帶/內用「大披薩＋6塊炸雞」只要499元（原價717元），而且大披薩可以自由挑選任一口味，炸雞也能整桶更換成烤雞；「拿坡里炸雞專賣店」同樣即日起至3月6日，一桶6塊炸雞特價228元（原價348元），兩桶6塊炸雞只要特價428元（原價696元），平均一塊炸雞只要35元。