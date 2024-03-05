最新平均購屋總價1344萬元！創新高 5萬人貸款買房多靠「這1招」
房價高漲，台灣人愈住愈小！根據聯徵中心最新資料顯示，去年第四季國人申請房貸統計，是近8季以來首度突破5萬件，平均購屋總價達1344萬元，房價再創歷史新高，平均貸款金額970.5萬元也同步寫下新高，不過購屋面積卻是追平歷史新低的43坪，購屋的核貸成數中位數達79.4%，顯示過半民眾的房貸成數已經超過79%，貸款8成已經是普遍的現象。
記者徐銘穗/綜合報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在一般受薪階層購屋，常見到30年期與8成房貸，只能用貸好貸滿的房市去承擔現在的房價，統計上也發現房貸中位數接近8成，且房貸期數也是逐季攀升，尤其新青安政策房貸更是提供40年期房貸可選擇搭配，在房價緩步創高的過程，購屋人挑選房子卻是逐漸縮水，房貸族用坪數空間換取預算空間。
統計顯示，去年第四季受到新青安與交屋帶動，購屋貸款樣本數是近8季以來首度突破5萬件，反映市場申貸狀況熱絡，且民眾普遍越買越貴、越貸越多，第四季平均購屋的鑑估價格為1344萬元，創下歷史新高，年增近120萬元，且貸款金額平均也達970.5萬元，貸款金額也持續攀升，試算貸款30年，以房貸利率平均2.12%試算，每月還款負擔約3.6萬元，可能要家庭收入月薪平均10萬，且有自備款的家庭才容易負擔。
除了房價越來越高、貸款愈來愈多外，從2020年下半年開始貸款8成已經逐漸常態化，統計2020第三季以來，房貸的中位數就在78%~79.6%之間，且為了負擔現在的房價，不管是建商推案或民眾購屋都有縮水的趨勢，去年第四季平均購屋面積是43坪，2016年景氣低迷時房貸族平均購買47.8坪，7年時間縮水4.8坪。