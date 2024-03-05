麻疹爆群聚！本土疫情擴大 羅一鈞︰北北桃一日生活圈需加強戒備
麻疹本土疫情擴大，衛福部疾管署今（5）日公布新增2例本土麻疹病例，分別為20多歲女性及40多歲男性，皆與北部社區群聚相關，疾管署副署長羅一鈞表示，3到4月是麻疹高峰期，預估4月前會出現高峰，由於麻疹傳播力強且潛伏期長，在同空間裡就可透過空氣傳播，提醒「整個北北桃一日生活圈，都要加強戒備。」
記者林莞茜／綜合報導
新北市中和、永和地區近期陸續新增本土麻疹群聚個案，指標個案為2月19日公布的新北市中和30多歲男性，後2月28日新增一位30多歲北部某醫院醫護人員，曾於醫院工作時與指標個案有接觸；疾管署今日再公布一例新北市中和20多歲女性與新北市永和40多歲個案，分別與指標個案在醫院、社區有過足跡重疊。
針對麻疹疫情延燒，羅一鈞表示，麻疹傳播力強，就算不是密切接觸，也可能遭傳染痲疹，且潛伏期平均14天，最長則可長達18天，通常會以2周為一個周期，現在已是第二波個案，預估還會有個案發生「3到4月是麻疹高峰期，預估4月前會出現高峰」，因此整個北北桃一日生活圈，都要加強戒備，疾管署也將與地方合作加速盤點與防堵。
截至目前國內學齡前幼童（2013-2017年出生世代）第一劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種率為98.7%，仍有約1萬3千名幼兒尚未完成第一劑MMR疫苗接種，羅一鈞提醒家長，家中如有滿1歲或滿5歲幼童尚未按建議接種時程完成第一劑或第二劑MMR疫苗接種者，請盡速帶至當地衛生所或合約院所完成疫苗接種，以建立免疫力，有效降低感染風險，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區。