工程師「年薪180萬」存不到30K！寫實爆共鳴　全台勞工真實存款曝

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原PO曬出銀行存款頁面，裡頭餘額僅剩7793元，活期存款總額則是2萬218元。他透露家裡全數開銷只能由他一肩扛起，為了照顧生病的家人，每個月醫藥費、長照費幾乎燒光他的薪水，讓他淪為月光族。
即使原PO曾想過買股票投資，但當時買在萬八，沒多久就狂跌，緊接著家裡馬上需要用錢，他只好全部認賠賣光，之後就沒再買過股票。種種遭遇讓他忍不住感嘆「結論，當你家裡不給力，理財都跟你無關，能好好活過每一天就不錯了，這就是底層人民的生活掙扎」。
「存款不到3萬」過於真實！多數人爆共鳴：這才是現實人生
貼文曝光後，不少人產生共鳴，紛紛留言直呼「理財版中只有你這篇我絕對相信，因為這才是現實人生」、「一堆理財課程投資分享都是屁，家裡出問題只有花小錢賭樂透」、「這才是普羅大眾真實的一面，三十歲資產好幾百，那真的是極少數」。不過，也有人直言「年薪180萬已經是台灣前1％了，說自己底層真的有夠嘲諷，就好像那種考試考一百分的同學每次都說自己沒讀書一樣」。
7年級生「存款沒破百萬」一堆！真實數據超驚人
事實上，過去就曾有PTT網友發文分享，他和一群7年級生好友聊天時，現場竟有3分之1的人都表示存款不到百萬，佔比讓他相當吃驚。當時許多人都認為，7年級生的財產應該都是投入股市或房市中，不能單以存款來計算。
然而根據《yes123求職網》2021年3月公布的「青年勞工甘苦談與職場追夢調查」中顯示，將收入扣掉支出後，39歲（含）以下的勞工僅有36.1%收支平衡，29.1%收入大於支出、34.8%出現財務赤字，39歲（含）以下的勞工現階段「個人名下總存款」平均也只有13.3萬元，金額也創新低。
投資永遠不嫌晚！小資族要找到適合的理財方式
但身上存款終究不能與持有資產放在一起比較，yes123求職網發言人楊宗斌也建議年輕人，在這個高房價時代，務必提前做好財務規劃，並透過「複利效果」逐漸累積財富。投資理財並非不切實際的妄想，只要踏出第一步就有機會，建議大家可以去尋找最適合自己的理財方式，像ETF就頗適合小資族定期定額慢慢投資，即使一季只獲得幾百元配息，也是不無小補的收入喔，但提醒大家投資還是切勿心急，以免最終淪為韭菜，遭股市無情宰割。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。