張惠妹的司機是周杰倫！親自接送玩透透 天王天后罕同框畫面曝光
天王周杰倫的實境節目《周遊記2》，近來播出最後一集，去年就曾傳出周杰倫當起張惠妹（阿妹）的司機，當時《NOWnews今日新聞》求證阿妹的經紀人陳鎮川，陳鎮川回應：「跟杰倫玩很好玩，就完成了美麗的不可能的任務。」影片中，阿妹一見到周杰倫，立刻驚喜高呼「Oh my god！」兩人一起遊覽澳洲，還在車上合唱，周杰倫在節目中狂讚阿妹很夠義氣，願意一下飛機就為了他開金口。
記者吳雨婕／綜合報導
去年7月時周杰倫與好友柯有倫、Darren等人被直擊現身澳洲墨爾本街頭，一旁還有攝影機跟著，猜測應是在錄製節目《周遊記2》，如今答案曝光，確實就是在拍攝《周遊記2》。而當時正好也在當地的阿妹，為了「ASMR」世界巡迴演唱會抵達澳洲，周杰倫得知後，立刻開車親自迎接，讓阿妹又驚又喜，一見到對方就大喊：「Oh my god！」
阿妹透露，不是第一次造訪澳洲，每次抵達澳洲都是為了演出，只能走馬看花，無法好好看看當地的景色，周杰倫開著車，當起地陪，為阿妹介紹阿爾伯特公園、月亮公園、聖科達海灘等多個景點，更帶阿妹去吃下午茶，為了逗樂天后，使出渾身解數，還變魔術給阿妹看。
兩人在車上相談甚歡，周杰倫不僅詢問阿妹的演唱會上有沒有點歌的橋段，阿妹提到以前有做過，現在則是以組曲方式來呈現，周杰倫也分享其實在點歌環節超怕歌迷點冷門歌曲，因為只要沒有歌詞，就真的唱不了，之後周杰倫還與阿妹合唱歌曲〈解脫〉，天王天后難得同框，互動逗趣，引起討論。
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