aespa Karina認愛李宰旭「寫信道歉」！瘋狂對不起但未提分手2字
南韓「SM娛樂」旗下女團aespa成員Karina被南韓第一狗仔《Dispatch》（簡稱：D社）爆料跟李宰旭在米蘭時裝週上「一見鍾情」，2人甚至火速認愛，氣壞不少aespa的粉絲，認為Karina為了一個男人自毀前程跟團體前途，4日派卡車到「SM娛樂」示威要求他們分手，今（5）日晚間Karina發出手寫信跟大家道歉。
記者陳雅蘭／綜合報導
Karina跟李宰旭證實交往，支持與反對聲浪都有，但aespa的粉絲多數都不支持，更派卡車到「SM娛樂」示威，卡車上還寫下：「Karina，比起對不起粉絲，妳更對不起努力了7年的自己，妳自毀了前程，妳曾經所有的努力，都被妳的一個緋聞給毀了，這樣妳滿意了嗎？」、「四代團妳是第一個公開認愛的偶像，妳怎麼敢啊？妳背叛了自己的粉絲、毀掉自己的前途，Karina妳有後悔嗎？後悔的話，就分手道歉吧！」、「Karina，粉絲給妳的愛還不夠嗎？妳為什麼要選擇背叛粉絲？請道歉！否則妳會看到專輯銷量下滑和空蕩蕩的演唱會。」言論相當激進。
事隔一天，Karina也終於作出回應，她先是道歉讓MY（粉絲名）嚇一跳，亦表示理解到這段時間粉絲失望的心情，「因為我也懂那種心情，所以更加抱歉，希望這份心意還是能傳達給大家，所以寫了這封信，冒著會不會再次受到傷害仍要寫這篇文章的原因是，從出道那一刻起，我是真心的想給溫暖的粉絲表達歉意，我以後會好好彌補MY的」。
Karina發誓對粉絲真心不騙，每一個人對她而言都很重要，文末也謝謝MY看完文章，未來她會繼續努力展現更成熟的一面「不會讓大家失望」。Karina的道歉文誠意十足，但對於粉絲要求的「分手道歉信」，分手2字隻字未提。該篇文章發不到半小時，已有60萬人按讚，許多海外歌迷也支持戀愛自由，紛紛表示：「我永遠愛妳。」
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