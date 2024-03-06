買大房出租、自租小宅！他曝「月賺8000繳房貸」 內行揭致命風險
去（2023）年第4季國人申請房貸統計，平均購屋總價達1344萬元、平均貸款金額970.5萬元，雙雙創下歷史新高。房價高漲，房貸壓力沉重，有網友分享「買大房、租小宅」，拿收到的租金繳房租，還剩8000元可以繳房貸，輕鬆買房。貼文一出，有過來人搖頭勸有一致命風險就是房客素質，不過專家卻點頭，讚是相當聰明的作法。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在PTT分享買房計畫，表示打算買3房2廳並出租，已計畫購買區域租金行情推估，至少每月有收到2萬3000元租金，而自己一家因小孩剛出生，打算先租1房1廳小宅，月付租金約1萬5000元，「等孩子3歲後再住回3房2廳」，表示單看租金收入與支出，3年下來有28萬可以繳房貸，不無小補。
貼文引發討論，網友提醒還要把搬家裝潢的成本算進去，表示新房出租3年後收回，要是遇上不愛惜房子的租客，省下的28萬元可能都不夠重新整理房子的錢，直言「惡房客」是此買房操作最大的致命風險。不過，也有人認同「買大租小」並表示「建議再搭配新青安，一整個香啊！」
對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德告訴《NOWnews今日新聞》說，出租自家改租別人租其實是相當聰明的作法，最容易因工作變遷或小孩學區問題而出現，例如不少人房子買在桃園，卻在台北上班，因通勤考量而選擇把自家出租，改在工作地點附近租屋，拿租金抵租金、房貸照繳，好處是保有彈性，但要留意因身兼房東與房客，要付出相對管理的代價。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。