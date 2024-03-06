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安晨妤爆偷吃人夫遭求償400萬！重申3聲明　無奈「時間證明一切」

▲安晨妤被爆偷吃醫生人夫，遭正宮提告並求償400萬。（圖／安晨妤提供）
▲安晨妤被爆偷吃醫生人夫，遭正宮提告並求償400萬。（圖／安晨妤提供）

記者吳雨婕／綜合報導

如今有「電商女王」美譽的女星安晨妤，曾嫁給「元祖食品少東」張劭緯，因此有「元祖少奶奶」的稱號，已結束13年婚姻恢復單身的她，今年1月被爆料疑似當小三，偷吃已婚醫師人夫傅一新，當時她發4點聲明反擊，正宮張書維回應已提民事告訴，台北地院昨（5）日開庭審理，雙方都沒出席，僅由委任律師現身，張書維方面則是抖出安晨妤不僅是小三，要男方快速離婚，還拉子女建立群組，因此求償400萬，對此，安晨妤重申3點聲明，強調已進入司法判決，「時間能證明一切」。

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今（6）日稍早安晨妤硬起來，重申3點聲明，包含「婚姻關係乃兩人之間的事，任何問題應由夫妻雙方自行解決，本人也曾飽受婚姻第三者之苦，絕無可能重蹈覆轍」、「面對張書維女士無中生有的指控，要求張小姐公開道歉，勿將無辜第三者扯入，做為您們雙方夫妻離婚談判的籌碼」，以及「目前已經干擾到生活已經提起刑法告訴，進入司法判決，時間能證明一切」。

安晨妤對於小三風波，無奈回應：「正常的生活還是要過，努力生活、努力工作，我跟大家單親家庭的爸爸媽媽一樣，很多人從外表看我們，以為堅強，因為不得堅強、被人誤會只能時間證明一切，謝謝默默支持我的朋友，大家一起努力本人從未跟傅一新先生有單獨約會，兩人見面都有小孩或其他友人同時在場。」

▲安晨妤發出聲明強調沒有介入已婚醫生的婚姻。（圖／安晨妤提供）
▲▼安晨妤重申3點聲明，強調沒有介入已婚醫生的婚姻。（圖／安晨妤提供、固力狗娛樂提供）
▲安晨妤出席法院為3項控告做說明。（圖／固力狗娛樂提供）
 
據《壹蘋新聞網》報導，張書維透過律師控訴，安晨妤與傅一新是在去年4月認識，安晨妤明知道對方已婚，卻依舊與男方發展戀愛關係，還在同一年7月要求傅一新在短期內離婚，並與對方及自己的子女成立群組「Happy Family」、「CCN團結小家庭哈哈」，甚至安晨妤還出手協助傅一新與台灣律師討論台美離婚一事，因此張書維不僅對2人提告還求償400萬。

對此，傅一新透過委任律師提到，兩人在2022年底時一起接受離婚協商，努力維持婚姻關係卻未果，離婚條件也未談妥，在財產分配上沒有共識，也就沒簽字離婚，但也沒有偷吃；安晨妤的律師則表示，成立群組原因之一是因為雙方小孩有互動，只是要掌握小孩狀況，另一群組裡頭有自己的員工，要求不要過度解讀。此外，該案將於4月12日再度開庭。

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