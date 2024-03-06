安晨妤爆偷吃人夫遭求償400萬！重申3聲明　無奈「時間證明一切」

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安晨妤對於小三風波，無奈回應：「正常的生活還是要過，努力生活、努力工作，我跟大家單親家庭的爸爸媽媽一樣，很多人從外表看我們，以為堅強，因為不得堅強、被人誤會只能時間證明一切，謝謝默默支持我的朋友，大家一起努力本人從未跟傅一新先生有單獨約會，兩人見面都有小孩或其他友人同時在場。」
據《壹蘋新聞網》報導，張書維透過律師控訴，安晨妤與傅一新是在去年4月認識，安晨妤明知道對方已婚，卻依舊與男方發展戀愛關係，還在同一年7月要求傅一新在短期內離婚，並與對方及自己的子女成立群組「Happy Family」、「CCN團結小家庭哈哈」，甚至安晨妤還出手協助傅一新與台灣律師討論台美離婚一事，因此張書維不僅對2人提告還求償400萬。
對此，傅一新透過委任律師提到，兩人在2022年底時一起接受離婚協商，努力維持婚姻關係卻未果，離婚條件也未談妥，在財產分配上沒有共識，也就沒簽字離婚，但也沒有偷吃；安晨妤的律師則表示，成立群組原因之一是因為雙方小孩有互動，只是要掌握小孩狀況，另一群組裡頭有自己的員工，要求不要過度解讀。此外，該案將於4月12日再度開庭。
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