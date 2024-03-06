修杰楷KTV被打「左眼受傷」！賈靜雯搭紅眼班機回台 心急發聲了
王柏傑今（6）日清晨在KTV幫修杰楷慶祝41歲生日，同包廂友人被一名陌生男子毆打，修杰楷和王柏傑上前勸阻遭波及，兩人都有受傷，修杰楷老婆賈靜雯近日在國外工作，凌晨於IG分享搭紅眼班機準備回台的自拍，人下飛機才得知老公被打，心急了解實際狀況。
記者楊穎軒／綜合報導
賈靜雯今晨在限時動態上傳自拍，她戴著黑框眼鏡，滿臉倦容，寫下：「第一次紅眼飛機，看飲料應該知道我在哪吧？好睏...」看似在泰國機場候機，趕回台灣替修杰楷過生日，據《壹蘋新聞網》報導，賈靜雯經紀人回應老公遭毆事件，「我們剛下飛機，還在了解中。」
針對修杰楷和王柏傑在KTV與人發生肢體衝突，修杰楷稍早透過經紀人報平安：「非常感謝大家對修的關心，他前晚跟朋友聚會，其中友人與陌生人爆發肢體衝突，他上前幫忙拉開。修本人對於衝突如何發生也覺得莫名其妙，但已配合完成筆錄程序，修本人無大礙，現已返家休息，再次謝謝大家關心。」
※【NOWnews 今日新聞
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