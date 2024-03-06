為修杰楷慶生在KTV被揍！王柏傑鬆口吐23字心境 「莫名其妙」
藝人修杰楷、王柏傑於今（6）日稍早傳出在KTV與人發生衝突，兩人為了勸架雙雙掛彩，毆打他們的男子身分也跟著曝光，是統促黨、竹聯幫成員陳亞豪。事發數小時後，王柏傑透過經紀人回覆《NOWnews今日新聞》，「現在都沒事了，謝謝關心。」之後則是在社群媒體上發文分享心情，提到：「一起經歷了莫名其妙的事情。」
記者吳雨婕／綜合報導
王柏傑在IG限時動態上分享勾著修杰楷的親密合照，面對好好的幫好友修杰楷慶生，卻變成一場風波，他寫下23字心情，表示：「他生日還是要最開心，我們一起經歷了莫名其妙的事情。」
修杰楷今天迎來41歲生日，原本昨天出席活動時表示不想慶生，因為怕被整，但好友邀約怎能不赴約，因此與王柏傑、小鬼黃鴻升的妹婿Sam於今天凌晨與一起前往KTV慶生，沒想到在搭電梯時，Sam與陳亞豪發生口角，之後對方找到他們的包廂要打人，修杰楷、王柏傑出面勸架，卻意外雙雙掛彩，幸好傷勢不嚴重，偵訊後雙方不提告，但警方仍以社維法將雙方送辦。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁