特企／美味虱目魚料理上桌　網友驚呼：一秒到台南！

不用跑台南！在家就可享用台南式虱目魚早午餐
有「美食之都」稱號的台南正是虱目魚的主要產地之一，但不用特地跑到台南，在家也能享有一頓美味豐盛的台南式早午餐！家樂福嚴選冷凍虱目魚肚肉質肥美細緻、油脂豐富，乾煎、煮湯都很適合，把富含油脂的整片虱目魚肚從中間魚脂部位先切一刀，讓魚身更易貼平鍋面，魚脂部位先下鍋，利用虱目魚本身釋出的油脂，不用加太多油就能料理，嚐起來更健康，鮮甜肉質跟煎得酥脆金黃的魚皮，簡單椒鹽調味就讓人食指大動。
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認明家樂福嚴選生鮮 產銷履歷完整 產品可溯源、方便又安心
不只是新鮮美味，更要方便，家樂福嚴選虱目魚具備易於保鮮的包裝、去刺方便忙碌的現代人準備日常料理，小孩老人都合適，以往都覺得魚刺太麻煩的消費者想要吃虱目魚，到賣場就買得到。
除了方便、更要安心，在賣場認明「家樂福嚴選生鮮」（Carrefour Quality Line，CQL）認證的太陽樹標誌，就是全程可溯源的安心食品，嚴選虱目魚系列產品在養殖過程使用植物性飼料、生長在不使用抗生素的友善環境，採取鹹淡水混合養殖並嚴格控管水質，家樂福嚴選生鮮強調重視動物福利、友善生產者，以環境永續的方式養殖，期望讓消費成為正向循環，提供價格合理、安心且安全的食材予消費者。
而且，當我們選擇在地生產的生鮮食材、選擇台灣產的虱目魚，減少運輸過程的碳足跡時，就是在日常生活中實踐永續最好的方式，讓家人品嚐美味健康料理的同時，也是為環境永續盡一份心力，用具體消費行動、選擇家樂福嚴選生鮮，每個人都可以發揮友善環境愛的影響力。