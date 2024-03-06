擔憂泰勒絲身體健康！新加坡演唱會咳嗽影片引熱議 粉絲呼籲休息
美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）新加坡站於3月2日、3日、4日及7日、8日、9日進行，結束澳洲演唱會後沒多久便在新加坡連開六場表演，日前她在舞台上咳嗽的影片遭粉絲放上網路，直言擔憂泰勒絲的身體是否健康無恙，希望她能多休息。
國際中心賴正琳／綜合報導
美國媒體《TMZ》報導，一則關於泰勒絲在舞台上咳嗽的影片在網路上廣為流傳，只見影片中泰勒絲一邊唱著歌曲，一邊趁間奏空檔咳嗽的模樣，引發網友們擔憂她的身體。雖然她只在台上咳嗽了一下，隨即維持穩健的台風繼續表演，但已經讓粉絲們憂慮如此高強度的演唱會行程，是否已讓偶像的健康亮起紅燈。
該影片在TikTok廣為流傳，許多網友紛紛留言表示泰勒絲真的很敬業，即便身體出狀況仍是完成演出；部份網友則認為可能天氣劇烈轉變，導致健康有疑慮，希望泰勒絲完成剩下的演出後能好好休息。
新加坡被泰國總理爆料，以每場演出贊助300萬美元的價格獲得泰勒絲東南亞的唯一演唱會權，引起鄰國的關注和評論，同時學者強調還會帶來經濟效益以外的有利效用。泰勒絲在新加坡的演唱會上透露自己的媽媽從小在新加坡長大，因此對新加坡有獨特的情感。另外，泰勒絲男友此次並未前往新加坡出席演唱會，兩人的感情動向也令外媒關注。