新男友怎沒來？泰勒絲演唱會在新加坡連開六場　外媒揭露感情動向

擔憂泰勒絲身體健康！新加坡演唱會咳嗽影片引熱議　粉絲呼籲休息

▲美國流行樂天后泰勒絲在新加坡連開六場演唱會，在舞台上咳嗽的畫面引發粉絲擔憂。（圖／擷取自泰勒絲IG）
▲美國流行樂天后泰勒絲在新加坡連開六場演唱會，在舞台上咳嗽的畫面引發粉絲擔憂。（圖／擷取自泰勒絲IG）

國際中心賴正琳／綜合報導

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）新加坡站於3月2日、3日、4日及7日、8日、9日進行，結束澳洲演唱會後沒多久便在新加坡連開六場表演，日前她在舞台上咳嗽的影片遭粉絲放上網路，直言擔憂泰勒絲的身體是否健康無恙，希望她能多休息。

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美國媒體《TMZ》報導，一則關於泰勒絲在舞台上咳嗽的影片在網路上廣為流傳，只見影片中泰勒絲一邊唱著歌曲，一邊趁間奏空檔咳嗽的模樣，引發網友們擔憂她的身體。雖然她只在台上咳嗽了一下，隨即維持穩健的台風繼續表演，但已經讓粉絲們憂慮如此高強度的演唱會行程，是否已讓偶像的健康亮起紅燈。

該影片在TikTok廣為流傳，許多網友紛紛留言表示泰勒絲真的很敬業，即便身體出狀況仍是完成演出；部份網友則認為可能天氣劇烈轉變，導致健康有疑慮，希望泰勒絲完成剩下的演出後能好好休息。

新加坡被泰國總理爆料，以每場演出贊助300萬美元的價格獲得泰勒絲東南亞的唯一演唱會權，引起鄰國的關注和評論同時學者強調還會帶來經濟效益以外的有利效用。泰勒絲在新加坡的演唱會上透露自己的媽媽從小在新加坡長大，因此對新加坡有獨特的情感。另外，泰勒絲男友此次並未前往新加坡出席演唱會，兩人的感情動向也令外媒關注

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