獨／買台北4千萬預售屋！完工「1細節」難接受　一票卻喊建商沒錯

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經向建商反應後，原PO說「建商堅持他們沒錯，我不知道該怎麼辦」，求問有什麼好方法。也公開建案宣傳影音截圖佐證，當中文字說明寫道「遠望建築，可見其屋頂為飛揚的石材造型框」。
貼文引發討論，沒想到不少網友都不挺，認為「感覺金屬比較輕比較安全」、「真用石材乾掛施作，年限到了掉下來，又要來靠北建商草菅人命了」、「對結構完全沒影響，用石材倒吊才恐怖」，認為「造型」不等於材質，因此建商沒錯。
但另派網友認為，宣傳圖與實際完工照設計差很大，批評一個精美塗裝版 、一個是有蓋就好版，「幾千萬買的東西長得完全不一樣，大家也可直接無視....想討個說法還被酸....只能說『台灣人真是CHEAP！人必自輕而人輕之』」，支持原PO爭取自己應有的權益。
對此，住保會顧問吳翃毅博士接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，若建商廣告DM確實有載明「屋頂為飛揚的石材造型框」，但實際蓋好後卻沒有，屋主可以主張建商沒有履行約定，即為《民法》不完全給付，可要求建商改善，或是商談酌減價金，甚至也可向公平會檢舉建商廣告不實，自我救濟。
至於認為建商沒錯的網友們主張的「安全」問題，吳翃毅認為是兩碼子事，若建商當時因結構安全考量而更改材質，也應充分告知消費者，或是找技師簽證其安全性，讓住戶安心。
吳翃毅也提醒，就算建商在預售DM廣告中標註「僅供參考」等字樣，仍不代表他可以因此免責，建議消費者要妥善保存，參觀樣品屋時也可拍照存證，方便交屋後拿資料對照查看。
《NOWnews今日新聞》也聯繫達欣工程，但截稿前仍未取得其回應，將隨時更新。