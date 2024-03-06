官方揭露台北市15坪以下小宅漲輸老公寓　專家曝「2痛點」難翻身

獨／買台北4千萬預售屋！完工「1細節」難接受　一票卻喊建商沒錯

▲位在台北信義區的達欣信義文華預售案近期完工交屋，卻有住戶投訴指銷售時屋頂標榜使用的材質與實際不同。（圖／翻攝Google評論@達欣 信義文華接待中心）
▲位在台北信義區的達欣信義文華預售案近期完工交屋，卻有住戶投訴指銷售時屋頂標榜使用的材質與實際不同。（圖／翻攝Google評論@達欣 信義文華接待中心）

記者徐銘穗/綜合報導

台北房價高漲，買家眼裡更是容不下一粒沙！位在台北市信義區吳興街的「達欣信義文化」預售案近期完工，卻有住戶投訴指銷售時，屋頂標榜是「石材造型況」，但實際屋頂造型框頂端卻有一長條金屬板，且與一旁石材有色差，讓他無法接受。貼文一出引發討論，但多數人卻認為建商沒錯。不過，專家建議，若消費者無法接受，有2管道可救濟。

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原PO近期匿名向臉書「靠北建商2.0」粉專爆料，指達新開發的「達欣信義文華」建案，銷售時標榜「屋頂為飛揚的石材造型框」，同時建案外觀模擬圖可見屋頂為石材材質的渲染效果，但實際上屋頂造型框頂端有一長條為金屬板，跟旁邊的石材還有色差，讓他難以接受。

經向建商反應後，原PO說「建商堅持他們沒錯，我不知道該怎麼辦」，求問有什麼好方法。也公開建案宣傳影音截圖佐證，當中文字說明寫道「遠望建築，可見其屋頂為飛揚的石材造型框」。

▲達欣信義文華建案屋頂廣告（右）標榜使用的材質與實際（左）不同。（圖／翻攝靠北建商2.0臉書）
▲達欣信義文華建案屋頂廣告（右）標榜使用的材質與實際（左）不同。（圖／翻攝靠北建商2.0臉書）
貼文引發討論，沒想到不少網友都不挺，認為「感覺金屬比較輕比較安全」、「真用石材乾掛施作，年限到了掉下來，又要來靠北建商草菅人命了」、「對結構完全沒影響，用石材倒吊才恐怖」，認為「造型」不等於材質，因此建商沒錯。

但另派網友認為，宣傳圖與實際完工照設計差很大，批評一個精美塗裝版 、一個是有蓋就好版，「幾千萬買的東西長得完全不一樣，大家也可直接無視....想討個說法還被酸....只能說『台灣人真是CHEAP！人必自輕而人輕之』」，支持原PO爭取自己應有的權益。

對此，住保會顧問吳翃毅博士接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，若建商廣告DM確實有載明「屋頂為飛揚的石材造型框」，但實際蓋好後卻沒有，屋主可以主張建商沒有履行約定，即為《民法》不完全給付，可要求建商改善，或是商談酌減價金，甚至也可向公平會檢舉建商廣告不實，自我救濟。

▲美商高通與公平會達成和解，通同意不爭執已繳納的新台幣27.3億元的罰鍰，承諾未來5年會在台灣投資約7億美元，並進行一系列行為承諾。（圖／記者彭夢竺攝，2018.8.10）
▲吳翃毅建議，可要求建商改善，或是商談酌減價金，甚至也可向公平會檢舉建商廣告不實。（圖／記者彭夢竺攝，2018.8.10）
至於認為建商沒錯的網友們主張的「安全」問題，吳翃毅認為是兩碼子事，若建商當時因結構安全考量而更改材質，也應充分告知消費者，或是找技師簽證其安全性，讓住戶安心。

吳翃毅也提醒，就算建商在預售DM廣告中標註「僅供參考」等字樣，仍不代表他可以因此免責，建議消費者要妥善保存，參觀樣品屋時也可拍照存證，方便交屋後拿資料對照查看。

《NOWnews今日新聞》也聯繫達欣工程，但截稿前仍未取得其回應，將隨時更新。

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