金狼獎倒數！Lulu解鎖第4金主持人 五月天瑪莎、Ella空降典禮
第一屆金狼獎頒獎典禮即將在3月9日登場，日前已經公布入圍名單，最終得獎名單將於本周末揭曉，主辦單位於今（6）日公布頒獎嘉賓陣容，包含美麗本人、J.Sheon、比莉、DizzyDizzo蔡詩芸、高宇蓁、LINE台灣品牌行銷部資深總監戴巧芸、Dcard Video主委Zona、陳珊妮、YELLOW黃宣、典禮顧問陳鎮川、評審長陳奕仁、HUSH、比爾賈、Ella陳嘉樺、五月天成員瑪莎等，多組超強卡司接力輪番上場頒獎，主持人則是由Lulu黃路梓茵擔任。
記者吳雨婕／綜合報導
除了頒獎卡司是外界關注的焦點外，典禮節目內容也是亮點，主持人由Lulu黃路梓茵扛下大任，集郵「三金典禮」主持里程碑後，再度接下新一金的主持任務，想必屆時會為典禮帶來許多歡樂笑聲；當晚則有三段精彩演出將呈現，由金曲歌王Leo王帶來嘻哈演出；創作樂團JADE獻唱多首歌曲；Ella陳嘉樺睽違9年，即將推出新專輯《BAD HABITS》，她這次將壓軸登場，特別選在金狼獎舞台上演唱新歌。
「金狼獎」上個月公布所有獎項入圍名單，共計有超過700件作品參賽角逐，其中「最佳演唱表演獎」是死亡之組，陳奕迅、蔡依林、楊乃文、熱狗等人都要角逐該獎項。
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