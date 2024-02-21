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首屆金狼獎入圍名單公布！蔡依林、陳奕迅都在死亡之組　廝殺激烈

▲第一屆金狼獎入圍名單公布，蔡依林（左圖）、陳奕迅等天王天后都在「死亡之組」，爭奪最佳演唱表演獎。（圖／翻攝蔡依林IG、環球音樂提供）
▲第一屆金狼獎入圍名單公布，蔡依林（左圖）、陳奕迅等天王天后都在「死亡之組」，爭奪最佳演唱表演獎。（圖／翻攝蔡依林IG、環球音樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

第1屆金狼獎於今（21）日下午公布本屆所有獎項入圍名單，共計有超過700件作品參賽角逐，本屆金狼獎評審長由導演陳奕仁擔任，歷時一個月評選，終於遴選出第一屆金狼獎的入圍名單。其中「最佳演唱表演獎」是死亡之組，陳奕迅、蔡依林、楊乃文、熱狗等人都要角逐該獎項。

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第1屆金狼獎入圍名單公佈方式相當創新！由金狼獎召集人殷振豪導演操刀，邀來金狼獎典禮大使艾怡良與三金得主蔡振南連袂攜手演出，兩人以吃麻辣火鍋 喬事情作為主題，雙方隔空交火、精彩對戲，串連成6段短影音來揭曉入圍名單。

最佳演唱表演獎從入圍前就引發高度討論，入圍名單可說是相當吸睛，包含陳奕迅 〈塵大師〉、蔡依林〈OH LA LA LA〉、楊乃文〈墮落〉feat.佛跳牆、MC HotDog 熱狗〈她的眼光〉、李拾壹〈假貨症候群〉、陳珊妮〈捆縛〉_〈調教 X教條〉演唱會Live，是天王天后們廝殺的死亡之組。

▲粉絲在機場苦等蔡依林3天，天后一句問候的話，讓粉絲感動哭：「居然記得」。（圖／蔡依林微博）
▲▼蔡依林（上圖）與陳奕迅（下圖）要爭奪首屆金狼獎的「最佳演唱表演獎」。（圖／翻攝蔡依林微博、環球音樂提供）
▲陳奕迅病後在澳門開唱，壓力大到當場痛哭。（圖／環球音樂提供）
 
最佳年度MV競爭最為激烈，包含陳珊妮〈你要去哪裡 ver.20240113〉、?te壞特〈Ho(l)e〉、 田馥甄〈乘著無人光影的遠行〉、MC HotDog熱狗〈她的眼光〉、 閃靈〈護國山〉、陳奕迅〈社交恐懼癌〉、王心凌〈Bite Back〉、邵大倫〈變身 HENSHIN〉、陳奕迅〈塵大師〉、SmashRegz(呂士軒、張伍、SJIN)〈這樣 合法嗎?〉總共有多達10支MV競爭角逐。

此外，王心凌以〈Bite Back〉MV一舉叩關6項獎項肯定、陳奕迅則分別以〈社交恐懼癌〉MV入圍5項、〈盲婚啞嫁〉MV入圍3項、〈塵大師〉MV入圍2項，總共10項成為歌手入圍之最；唱片公司則是環球音樂入圍12項成為大贏家。




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