首屆金狼獎入圍名單公布！蔡依林、陳奕迅都在死亡之組　廝殺激烈

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最佳演唱表演獎從入圍前就引發高度討論，入圍名單可說是相當吸睛，包含陳奕迅 〈塵大師〉、蔡依林〈OH LA LA LA〉、楊乃文〈墮落〉feat.佛跳牆、MC HotDog 熱狗〈她的眼光〉、李拾壹〈假貨症候群〉、陳珊妮〈捆縛〉_〈調教 X教條〉演唱會Live，是天王天后們廝殺的死亡之組。
最佳年度MV競爭最為激烈，包含陳珊妮〈你要去哪裡 ver.20240113〉、?te壞特〈Ho(l)e〉、 田馥甄〈乘著無人光影的遠行〉、MC HotDog熱狗〈她的眼光〉、 閃靈〈護國山〉、陳奕迅〈社交恐懼癌〉、王心凌〈Bite Back〉、邵大倫〈變身 HENSHIN〉、陳奕迅〈塵大師〉、SmashRegz(呂士軒、張伍、SJIN)〈這樣 合法嗎?〉總共有多達10支MV競爭角逐。
此外，王心凌以〈Bite Back〉MV一舉叩關6項獎項肯定、陳奕迅則分別以〈社交恐懼癌〉MV入圍5項、〈盲婚啞嫁〉MV入圍3項、〈塵大師〉MV入圍2項，總共10項成為歌手入圍之最；唱片公司則是環球音樂入圍12項成為大贏家。
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