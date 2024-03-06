王柏傑幫修杰楷慶生遭毆打！無奈吐心情 歌后密友傳訊關心
藝人修杰楷與王柏傑今（6）日一早傳出與人在KTV發生肢體衝突，兩人雙雙掛彩，幸好傷勢不嚴重，但事件依舊鬧得沸沸揚揚，王柏傑在事情發生後於社群媒體上發文分享心情，其中與王柏傑交好的「金曲歌后」魏如萱，今天出席選秀節目《一起聽團吧》記者會時，談到有無關心王柏傑，提到有傳訊息慰問對方。
記者吳雨婕／台北報導
針對王柏傑幫好友修杰楷慶生，卻因為友人與統促黨、竹聯幫成員陳亞豪發生口角，兩人勸架卻雙雙受傷一事，在記者會現場媒體詢問魏如萱此事，一開始工作人員緊急以「那是別人的事」阻擋，但魏如萱還是很有誠意，以四兩撥千斤的方式回覆：「有傳訊息關心一下。」避免記者會失焦。
王柏傑與魏如萱關係極好，當年王柏傑退伍後第一個復出的作品，就是擔任魏如萱歌曲〈你啊你啊〉的MV男主角，兩人在MV裡有許多動人演出，極有默契的演繹劇情，甚至讓看到的粉絲私訊魏如萱要扯她頭髮，當時讓魏如萱表示怕到不行。先前王柏傑入圍金馬獎時，也是魏如萱第一個送上祝福，甚至比女友謝欣穎還早。
修杰楷今天迎來生日，原先前一天出席活動時表示不想慶生，因為怕被整，今天凌晨與好友王柏傑、小鬼黃鴻升的妹婿Sam一起前往KTV慶祝，沒想到Sam與陳亞豪發生口角，之後對方找到他們的包廂要打人，修杰楷、王柏傑出面勸架，雙雙掛彩，偵訊後雙方不提告，警方仍以社維法將雙方送辦。
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