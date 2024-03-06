官方揭露台北市15坪以下小宅漲輸老公寓　專家曝「2痛點」難翻身

「信義區小文華苑」剛交屋！頂樓戶開4028萬求售　成交爽賺890萬

▲有信義區小文華苑之稱的建案「達欣信義文華」近期剛交屋，已有頂樓戶開4028萬元求售，若成交帳面爽賺890萬元。（示意圖／取自Pixabay ）
▲有信義區小文華苑之稱的建案「達欣信義文華」近期剛交屋，已有頂樓戶開4028萬元求售，若成交帳面爽賺890萬元。（示意圖／取自Pixabay ）

記者徐銘穗/綜合報導

有「信義區小文華苑」之稱的達欣信義文華建案近期剛交屋，先遭住戶抱怨屋頂材質與廣告不同，又有13樓頂樓戶開價4028萬元求售，對照其2020年5月預售入手價為3138萬元，若順利成交帳面爽賺890萬元，就算被課45%的房地合一重稅，收益仍上看500萬元。

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達欣信義文華位在台北市信義區吳興街600巷，規劃為6棟、13樓高住宅，為21~45坪、2~4房型，共有72戶已在預售時完銷，最高成交單價為84.98萬元／坪，平均成交單價為76.69萬元，總價落在1616萬至4006萬間。

不過，近期才剛完工交屋的達欣信義文華，其中一間47坪的13樓頂樓戶卻被放上591售屋網公開銷售，開價4028萬元。經查實價登錄資料，該戶在2020年5月購入，入手價為3138萬元，扣除260萬車位後，成交單價為79.5萬元／坪。若能順利以開價成交，帳面賺進890萬元，就算被課45%的房地合一重稅，收益仍上看500萬元。

▲「達欣信義文華」才剛交屋，已有13樓頂樓戶開價4028萬元求售。（圖／翻攝591房市交易網 ）
▲「達欣信義文華」才剛交屋，已有13樓頂樓戶開價4028萬元求售。（圖／翻攝591房市交易網 ）
▲屋主2020年入手價為3138萬元。（圖／翻攝內政部實價登錄網 ）
▲屋主2020年入手價為3138萬元。（圖／翻攝內政部實價登錄網 ）
住展雜誌發言人陳炳辰指出，台北市預售屋有一半量體都賣在單價100萬元上下，新成屋的價格也不可能低下來，加上近期台北房價走高，社子新成屋已經來到6字頭，整體來看信義區吳興街的新成屋7字頭，在台北市來說「還蠻便宜的」，且吳興街有傳統市集又鄰近市府商圈，走一小段距離可到捷運站，認為價格上仍有推升的空間。

陳炳辰認為，該案單價上來看不算高，且是台北市信義區門牌，又是新屋、頂樓戶，具一定優勢，加上現在房市又走高，認為賣出的機率不低，但若要說缺點也不是沒有，抗性在當地住宅老舊，且總價4000萬元確實考驗買家的資產實力。

至於新屋才剛交屋就轉手求售，可能面臨房地合一45%重稅，陳炳辰分析，除屋主個人資金考量外，認為市場已經開始適應房地合一重稅，評估課稅後投報仍有賺頭，且可透過重購退稅、扣除裝潢成本等方式避掉重稅，加上對比股市認為房產仍是較穩健的投資選項，還是蠻多人走短期交易。他也提醒，若想嘗試，建議可從低總小宅產品入手，風險較低。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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