IU演唱會門票光速賣完！大批黃牛現形 囂張稱「我已經買好了」
南韓天后IU（李知恩）睽違4年，4月6、7日將首次唱進台北小巨蛋，門票今（6）日下午1時準時開賣，1分鐘2萬張門票全數售罄，多數人都是盯著卡頓的頁面發呆，直到跳出「已無票券」的通知才崩潰，甚至有疑似黃牛在啟售前就宣稱「我已經買好了」，並附上價格，讓大批粉絲湧入主辦單位粉專痛問：「票都被黃牛買走，是要真的粉絲怎麼買呀！」主辦方也透露加場可能性及清票時間。
記者楊穎軒／綜合報導
IU巡演台北場門票開賣後，許多粉絲抱怨售票頁面當機，根本搶不到，還有人說卡在網頁長達5、6分鐘：「轉完圈圈後系統跳了一個未開放售票是什麼鬼？」相當傻眼，更令粉絲憤怒的是有網友昨天在演唱會售票社團發文，大言不慚地說：「李知恩小姐，報價有了！價格微調整，實名制，我已經買好了！有點懶得再買...」
雖然IU演唱會採實名購票制，仍有大批黃牛在票券秒殺後，立刻上網兜售高價門票，還要求立即提供個人資料、匯款，粉絲欲哭無淚，罵翻：「真的有粉絲搶到嗎」、「我也是從開賣開始轉，完全沒結果，直接（顯示）未開放售票，傻眼」、「整個網咖沒人搶到」、「什麼時候釋票啊...太扯了！」
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