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請來超人力霸王布雷薩坐鎮！2024ISUZU臺北國道馬拉松10日登場

▲2024ISUZU臺北國道馬拉松10日登場，請來超人力霸王布雷薩坐鎮。（圖／MOMO親子台提供）
▲2024ISUZU臺北國道馬拉松10日登場，請來超人力霸王布雷薩坐鎮。（圖／MOMO親子台提供）

記者吳政紘/綜合報導

2024 ISUZU 臺北國道馬拉松本週日(10 日)強勢登場，全臺首場結合知名特攝影集的馬拉松賽事，特別召喚超人力霸王布雷薩坐鎮活動會場，守護所有參賽 選手的安全，同時邀請影集中一位神秘嘉賓到場，要讓粉絲們大飽眼福。

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今年賽事共區分為競速菁英馬拉松組、飆速半程馬拉松組、飛速 10 公里組 和疾速 3 公里組，在超人力霸王紀念衫及完賽毛巾的加持下，超過萬名跑者報名參賽，其中 3 公里組更有逾千名 12 歲以下孩童。台北合眾汽車也將在現場推廣 國道行車安全，並以實際行動捐款支持靖娟兒童安全文教基金會。

▲2024 ISUZU 臺北國道馬拉松本週日(10 日)強勢登場，全臺首場結合知名特攝影集的馬拉松賽事，特別召喚超人力霸王布雷薩坐鎮活動會場，守護所有參賽 選手的安全，同時邀請影集中一位神秘嘉賓到場，要讓粉絲們大飽眼福。（圖／大漢行銷提供）
▲2024 ISUZU 臺北國道馬拉松本週日(10 日)強勢登場，全臺首場結合知名特攝影集的馬拉松賽事，特別召喚超人力霸王布雷薩坐鎮活動會場，守護所有參賽 選手的安全，同時邀請影集中一位神秘嘉賓到場，要讓粉絲們大飽眼福。（圖／大漢行銷提供）
超人力霸王是日本著名特攝影集，由日本圓谷株式會社製作特攝電視影集，由於故事內容強調「地球防衛軍」要防禦來自外太空的外星怪獸入侵，地球防衛隊會由隊長等「變身」為超級宇宙人，之後對抗怪獸，受到影迷喜愛。

1966年7月17日開播的超人力霸王，還有不少相關影集出現，共有49位超人角色，還有家族的概念，超人力霸王居住在M78星雲，為了躲避外星怪獸，而跟地球人合為一體。

超人力霸王經過進化，2022年電影版《新．超人力霸王》拿到日本電影票房冠軍，票房逼近日幣 44 億圓，還請來長澤雅美擔任角色，讓不少影迷瘋狂。

這次2024 ISUZU 臺北國道馬拉松已經吸引破萬名民眾報名，預計封鎖國道中山高速公路五股－汐止高架段，參賽選手從淡水河六號-敦煌水門(環河北路與敦煌路口)出發，3公里組讓不少親子選手參加。

全馬42.19公里，與半馬都限時4小時，10公里限時2小時，3公里限時40分鐘，而整體可預計破萬名民眾參與。

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