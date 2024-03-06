75歲以上也能貸款買房！25~35歲買房增逾2成 專家：新青安助上車
根據聯徵中心最新統計，去年第四季新增的房貸族數量攀高，總計超過5.4萬件，購屋主力年齡雖然仍是35~45歲，但25~35歲貸款買房件數較第三季增加2成以上，增加幅度明顯高於40~60歲的族群，且25~35歲的比例年增幅度也達3成，顯示新青安的確幫助一些年輕人購屋上車。此外特別的是，75~80歲也有26件貸款買房。
記者徐銘穗/綜合報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安的確可以幫助年輕人降低購屋負擔，不過首購族在購屋時第一個問題並不是房貸，而是自備款的來源，從25~35歲購屋族群的買氣增加來看，背後應該不少是有父母資助幫一些忙，過去在雙北市父母幫忙相當常見，這波雙北外的都會區漲勢凌厲，父母幫忙扛一些自備款的狀況應該也漸漸變多。
聯徵中心統計顯示，去年第四季25~30歲房貸新增樣本數6917件，季增幅度達25%，30~35歲新增樣本數9649件季增21%，20~25歲雖然只有2253件但也季增28%，幅度都明顯高於40歲以上的年齡層，不過因為首購的資金有限，貸款的中位數幾乎都是接近8成，呈現貸好貸滿，且現在購屋千萬已經是普遍現象，各年齡層購屋時的房屋鑑估值都超過千萬元。
統計顯示，35~40歲仍是新增房貸數量最多的族群，新增9782件，季增17%，這族群也受惠於新青安政策，40~45歲也是主要購屋年齡層，新增樣本數9635件，季增14%，不過45~70歲的購屋族群樣本數季增幅度都不到1成，差異相當顯著。