AcQUA源少年開唱前「成員爆減2」！團體急發聲未來動向曝
AcQUA源少年由黃莑茗、盧佾暘、李秉諭、林毓家及須弘道組成，他們即將於本月30日在北流舉行「2024 AcQUA Tour 【I'm Here】 台北站」，今（6）日驚喜公布演唱會兩組嘉賓，特別邀請重量級前輩5566的孫協志、許孟哲一起同台演出限定版〈傳說〉，以及與源少年同樣從選秀節目《原子少年》出道的好戰友「VERA」中的巴比、學文、Nelson，3人要與黃莑茗、須弘道重現當時在節目中的「金水聯盟」合作舞台歌曲〈不為什麼〉。而引人注意的是，扣除9月要去美國讀書的須弘道，隊長黃莑茗突然收到兵單，預計會在6、7月入伍，團員5人瞬間減2。
記者吳雨婕／綜合報導
這場北流演唱會的演出，將是AcQUA源少年近期最盛大的一場專場演唱會全員合體，暫別的心情越來越濃厚，因為須弘道9月將去美國讀書念大學，但是隊長黃莑茗也突然接到兵單，也許將在今年6月或7月就要去服兵役，在今年3月底之後，之後要全員合體的大型活動短期可能就沒辦法看見。5位成員為彼此的未來祝福打氣，從節目至今認識了4年多的時間，為了演出、宣傳等工作，幾乎天天見面，陪伴著彼此從青澀時期一路到現在，經歷了各個舞台、共享了各個喜怒哀樂的重要時刻，成員間早已將彼此視為重要的家人。
重量級嘉賓前輩5566將在北流與源少年一起演出，成員們都相當期待，先前因為節目有了機會認識前輩們，在排練時也彼此交流學習到很多。盧佾暘開心表示：「這次能在有機會跟前輩一起合作非常開心，因為可以在前輩身上學到很多東西，也可以互相交流一些表演的事情。」李秉諭直呼：「沒想到竟然來的這麼快，這簡直是不太可能會達成，好感動真的很開心，也覺得不可思議 ！身為晚輩的我真的很感謝哥哥前輩們 ，一直都這麼照顧我們這群弟弟們！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道