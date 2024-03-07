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天氣預報／強烈冷氣團濕冷3天！明後天「氣溫探底」　北部跌破9度

▲強烈冷氣團持續影響台灣天氣，今天各地又濕又冷，明後兩天北台灣要小心攝氏10度以下低溫。（圖／記者陳明安攝）
▲強烈冷氣團持續影響台灣天氣，今天各地又濕又冷，明後兩天北台灣要小心攝氏10度以下低溫。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，今（7）日全台都偏濕冷，桃園中壢清晨攝氏11.1度為全台最低，天氣風險公司分析師柯聿寧指出，今天全天北台灣氣溫不超過攝氏14度，中部也都在攝氏20度以下，今晚至週六清晨（3/9），有乾冷空氣再遞補南下，中部以北早晚將出現攝氏10度以下低溫，下週日（3/10）才會明顯回暖。

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柯聿寧表示，今天清晨，北部溫度普半落在攝氏13至14度，沿海空曠地區、近山區攝氏11至12度，中南部清晨的溫度也降到攝氏15至16度，各地感受都較濕冷，白天高溫受下雨天氣影響，回升幅度不大，北部僅攝氏14度，中部攝氏18至20度，南部攝氏19至22度。

而今天清晨降雨，大多落在中北部及中南部近山區，預估時間越晚，降雨區域將逐漸往南移動，中南部平地降雨也會增多。

▲強烈大陸冷氣團抵達台灣上空，週四至下週日清晨各地氣溫都偏冷，且北部要留意攝氏10度以下低溫。（圖／中央氣象署提供）
▲強烈大陸冷氣團影響，今天全台各地感受都較濕冷，到下週日前，氣溫還會持續下滑。（圖／中央氣象署提供）
柯聿寧說明，今晚到週六清晨，北方再度有乾冷空氣南下，期間北台灣早晚因「輻射冷卻」，低溫接近攝氏11度、中部攝氏12至13度，中北部局部空曠地區及近山區有機會跌破攝氏10度，週五白天，北台灣高溫可回升到攝氏16度、中部攝氏20至22度；南部低溫攝氏14至16度，高溫攝氏21至23度。

週六白天，北方冷空氣強度逐漸減弱，各地低溫逐漸回升，普遍落在攝氏14至16度，但受華南雲系東移影響，東北部迎風面及各地近山區有局部短暫雨，北部白天高溫還是只有攝氏16至17度，中南部高溫反而再下降攝氏1至2度，因此週六持續濕涼。下週日轉偏東風環境、華南雲系減少，降雨縮減至中南部山區，中北部平地天氣再好轉一些，整體回溫攝氏2至3度。

柯聿寧提醒，預期下週一（3/11）將再有一波華南雲雨區東移，到下週二清晨（3/12）由北到南帶來一波降雨，下週二白天天氣好轉，但晚間至下週三清晨（3/13）輻射冷卻作用，中北部低溫再降至攝氏12至14度，局部空曠地區仍有機會降至攝氏10至11度，下週四（3/14）冷空氣減弱再回溫。

▲華南雲雨區待來充沛的水氣，明天全台有雨，週五晚上至週六清晨，3500公尺以上山區有降雪機會。（圖／中央氣象署提供）
▲華南雲雨區待來充沛的水氣，今天全台有雨，週五晚上至週六清晨，3500公尺以上山區有降雪機會。（圖／中央氣象署提供）

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