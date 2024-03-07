天氣預報／強烈冷氣團濕冷3天！明後天「氣溫探底」　北部跌破9度

我是廣告 請繼續往下閱讀
而今天清晨降雨，大多落在中北部及中南部近山區，預估時間越晚，降雨區域將逐漸往南移動，中南部平地降雨也會增多。
柯聿寧說明，今晚到週六清晨，北方再度有乾冷空氣南下，期間北台灣早晚因「輻射冷卻」，低溫接近攝氏11度、中部攝氏12至13度，中北部局部空曠地區及近山區有機會跌破攝氏10度，週五白天，北台灣高溫可回升到攝氏16度、中部攝氏20至22度；南部低溫攝氏14至16度，高溫攝氏21至23度。
週六白天，北方冷空氣強度逐漸減弱，各地低溫逐漸回升，普遍落在攝氏14至16度，但受華南雲系東移影響，東北部迎風面及各地近山區有局部短暫雨，北部白天高溫還是只有攝氏16至17度，中南部高溫反而再下降攝氏1至2度，因此週六持續濕涼。下週日轉偏東風環境、華南雲系減少，降雨縮減至中南部山區，中北部平地天氣再好轉一些，整體回溫攝氏2至3度。
柯聿寧提醒，預期下週一（3/11）將再有一波華南雲雨區東移，到下週二清晨（3/12）由北到南帶來一波降雨，下週二白天天氣好轉，但晚間至下週三清晨（3/13）輻射冷卻作用，中北部低溫再降至攝氏12至14度，局部空曠地區仍有機會降至攝氏10至11度，下週四（3/14）冷空氣減弱再回溫。