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王品龍蝦季！狂撒8000張「免費吃龍蝦」折扣券　3大優惠一次整理

▲金龍年王品龍蝦季！享鴨、莆田、丰禾、朝粥四大中餐推出12道龍蝦大餐，王品瘋美食APP狂撒「8000張折扣券」送大家「免費吃龍蝦」；龍袍加身也能「招待龍蝦」！3大龍蝦優惠一覽。（圖／王品集團提供）
▲金龍年王品龍蝦季！享鴨、莆田、丰禾、朝粥四大中餐推出12道龍蝦大餐，王品瘋美食APP狂撒「8000張折扣券」送大家「免費吃龍蝦」；龍袍加身也能「招待龍蝦」！3大龍蝦優惠一覽。（圖／王品集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

金龍年王品集團重磅回歸「龍蝦季」！享鴨、莆田、丰禾、朝粥四大中餐品牌大推12道龍蝦大餐，王品瘋美食APP狂撒「8000張折扣券」送大家免費吃龍蝦；龍袍加身或穿旗袍也能「招待龍蝦一整隻」！3大龍蝦優惠一次整理吃起來。

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王品最新開幕餐廳「朝粥幫」，放入整尾「金饌龍蝦砂鍋粥」，還創意打造「酸湯龍蝦貓耳麵」端上桌，貓耳麵吸飽龍蝦搭配酸白菜、泡椒熬煮的湯底，鮮甜肥嫩；新加坡米其林一星「莆田Putien」端出以蛋黃與老母雞湯烹製的「芙蓉蟹黃龍蝦球」、及「松露龍蝦綠蘆筍」。

▲王品新開幕「朝粥幫」創意打造「酸湯龍蝦貓耳麵」，酸辣開胃。（圖／王品集團提供）
▲王品新開幕「朝粥幫」創意打造「酸湯龍蝦貓耳麵」，酸辣開胃。（圖／王品集團提供）
重口味饕客可嚐嚐「丰禾台式小館」爆炒誘人的「蒜香金椒焗龍蝦、妙蒜高昇海龍皇」；「享鴨 烤鴨與中華料理」則有氣勢十足的「火焰XO醬龍蝦」，及及象徵龍年步步高昇的「金龍芙蓉蛋」

📌王品龍蝦季3大優惠「免費吃龍蝦」！
◾️王品APP狂撒8000張「免費吃龍蝦」折扣券
王品瘋美食APP限時下午4點開搶限量「8000張免費龍蝦券」，3月11日朝粥幫、3月12日莆田、3月13日享鴨、3月14日丰禾，連續四天下午4點，各祭出2000張免費龍蝦券（4品牌共8000張），只在王品瘋美食APP限時開搶。

憑券至朝粥幫、享鴨、莆田、丰禾門店點購套餐，可招待「品牌龍蝦料理」一份或「龍蝦五折」半價優惠。提醒大家，使用時間為3月12日至4月30日之平日週一至週五，中午內用消費多人套餐使用；4月1日至4月5日清明、兒童節國定假日不適用；優惠不合併。

▲「莆田Putien」分別端出「芙蓉蟹黃龍蝦球」、「松露龍蝦綠蘆筍」、「橙酒生爆龍蝦球」。（圖／王品集團提供）
▲「莆田Putien」分別端出左起：「芙蓉蟹黃龍蝦球」、「松露龍蝦綠蘆筍」、「橙酒生爆龍蝦球」。（圖／王品集團提供）
◾️龍袍加身「免費吃龍蝦」
即日起至4月30日，全桌用餐顧客身著旗袍、龍袍或黃袍，內用消費多人套餐，招待「品牌龍蝦餐」一份。提醒大家，服裝可為改良式旗袍、傳統旗袍、現代旗袍、半身/全身旗袍，龍袍可為傳統龍袍或黃色襯衫（襯衫黃色比例達90%）。

▲「丰禾台式小館」爆炒「妙蒜高昇海龍皇」，裡頭還有香Q年糕吸飽特調醬汁。（圖／王品集團提供）
▲「丰禾台式小館」爆炒「妙蒜高昇海龍皇」，裡頭還有香Q年糕吸飽特調醬汁。（圖／王品集團提供）
◾️加購龍蝦799元優惠！贈送「1500元現金券」
即日起至4月30日，至全台享鴨、莆田、丰禾、朝粥幫門店內用用餐，點購套餐即可以「799元加購龍蝦季限定料理」一份，加碼再贈送「1500元現金抵用券」（面額500元共三張），憑券可至集團中餐品牌餐廳折抵消費。提醒大家，抵用券使用時間至5月10日，限下次到店消費滿1500元，可抵用一張500元現金券；或內用消費套餐可使用；4月4日至4月7日連假期間恕不適用；優惠不合併。

▲「享鴨 烤鴨與中華料理」依序奉上左起：「金龍芙蓉蛋」、「金絲龍蝦球佐青檸幕斯」、「火焰XO醬龍蝦」。（圖／王品集團提供）
▲「享鴨 烤鴨與中華料理」依序奉上左起：「金龍芙蓉蛋」、「金絲龍蝦球佐青檸幕斯」、「火焰XO醬龍蝦」。（圖／王品集團提供）
而全台唯一泰式海鮮吃到飽自助餐廳，「泰市場」也華麗回歸在大直英迪格酒店四樓重新開幕，3月平日祭「9折優惠」！澎湃呈現現流海鮮、熱食窯烤、南洋甜品三大餐區，大啖松葉蟹腳、泰國蝦等90多道菜色無限享用，最便宜平日午餐每人1380元起。

▲全台唯一泰式海鮮吃到飽自助餐，「泰市場」大直英迪格酒店重新開幕祭「9折優惠」！大啖松葉蟹腳、泰國蝦等90多道菜色，最便宜平日午餐每人1380元起，菜單、價格、餐期一覽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全台唯一泰式海鮮吃到飽自助餐，「泰市場」大直英迪格酒店重新開幕，大啖松葉蟹腳、泰國蝦等90多道菜色都能無限享用。（圖／記者蕭涵云攝）

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「泰市場」海鮮吃到飽9折優惠！大直英迪格開幕：價格、餐期一覽

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