王品龍蝦季！狂撒8000張「免費吃龍蝦」折扣券　3大優惠一次整理

我是廣告 請繼續往下閱讀
重口味饕客可嚐嚐「丰禾台式小館」爆炒誘人的「蒜香金椒焗龍蝦、妙蒜高昇海龍皇」；「享鴨 烤鴨與中華料理」則有氣勢十足的「火焰XO醬龍蝦」，及及象徵龍年步步高昇的「金龍芙蓉蛋」
📌王品龍蝦季3大優惠「免費吃龍蝦」！
◾️王品APP狂撒8000張「免費吃龍蝦」折扣券
王品瘋美食APP限時下午4點開搶限量「8000張免費龍蝦券」，3月11日朝粥幫、3月12日莆田、3月13日享鴨、3月14日丰禾，連續四天下午4點，各祭出2000張免費龍蝦券（4品牌共8000張），只在王品瘋美食APP限時開搶。
憑券至朝粥幫、享鴨、莆田、丰禾門店點購套餐，可招待「品牌龍蝦料理」一份或「龍蝦五折」半價優惠。提醒大家，使用時間為3月12日至4月30日之平日週一至週五，中午內用消費多人套餐使用；4月1日至4月5日清明、兒童節國定假日不適用；優惠不合併。
◾️龍袍加身「免費吃龍蝦」
即日起至4月30日，全桌用餐顧客身著旗袍、龍袍或黃袍，內用消費多人套餐，招待「品牌龍蝦餐」一份。提醒大家，服裝可為改良式旗袍、傳統旗袍、現代旗袍、半身/全身旗袍，龍袍可為傳統龍袍或黃色襯衫（襯衫黃色比例達90%）。
◾️加購龍蝦799元優惠！贈送「1500元現金券」
即日起至4月30日，至全台享鴨、莆田、丰禾、朝粥幫門店內用用餐，點購套餐即可以「799元加購龍蝦季限定料理」一份，加碼再贈送「1500元現金抵用券」（面額500元共三張），憑券可至集團中餐品牌餐廳折抵消費。提醒大家，抵用券使用時間至5月10日，限下次到店消費滿1500元，可抵用一張500元現金券；或內用消費套餐可使用；4月4日至4月7日連假期間恕不適用；優惠不合併。
而全台唯一泰式海鮮吃到飽自助餐廳，「泰市場」也華麗回歸在大直英迪格酒店四樓重新開幕，3月平日祭「9折優惠」！澎湃呈現現流海鮮、熱食窯烤、南洋甜品三大餐區，大啖松葉蟹腳、泰國蝦等90多道菜色無限享用，最便宜平日午餐每人1380元起。