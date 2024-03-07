獨／台南天坑出包建商買地價曝！刷新該區天花板　皇龍開發回應了

我是廣告 請繼續往下閱讀
而出事建案目前沒有對外銷售，仍未公開。該基地是皇龍開發2021年5月公告，向康橋旅館集團旗下「康正旅館(股)公司」，以總價約5億155.6萬元，取得位於台南市中西區南門段1924~1929地號等6筆土地，其中包含五筆素地及一筆帶地上物的房地交易，總面積569.95坪，換算每坪土地成交單價88萬元，當時創下中西區最高單價、次高成交總價紀錄。
前手買家養地6年 獲利2.5億元
據悉，該基地前手買家「康正旅館(股)公司」是在2015年10月向「群益金鼎證券」，以約2.2億元買下原為南寧段6021-2地號等5筆素地，2020年9月又以2525萬元，整合收購相鄰的24.83坪土地，累計養地近6年，再以翻倍總價轉手賣出，扣除取得成本，獲利合計高達2.5億元。
台灣房屋安康一區加盟店店東徐碩廷曾表示，此基地正臨西門路一段，鄰近五妃街口，地段位居台南精華市心區，附近就是台南新天地，生活機能發展相當熱鬧成熟，商圈周邊少有如此佔地面積廣大，地段優質的標的，這也更吸引建商願出高價入手。
出事建案未公開 居民憂蓋22樓太高
天坑事發前，附近居民就曾感覺到地面震動，聽到建商要蓋22層樓高的大樓，不少人心中隱隱不安。不過，由於該案目前未公開，溫財炳表示，樓層規劃應該在19樓以上，一切都在規劃中，至於單價目前沒有進一步討論。