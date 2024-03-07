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獨／台南天坑出包建商買地價曝！刷新該區天花板　皇龍開發回應了

▲台南西門路五妃街現巨大天坑，基地前身有部分是停車場，出包建商「皇龍開發」3年前買地價曝光。（圖／台灣房屋提供）
▲台南西門路五妃街現巨大天坑，基地前身有部分是停車場，出包建商「皇龍開發」3年前買地價曝光。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

台南市中西區西門路與五妃街口昨（6）天下午5時許路面塌陷出現天坑，一輛小貨車掉落長15米、寬5米、深3米的坑洞裡。經查是一旁台南知名上櫃建商皇龍開發（3512）建案，疑似連續壁施工不慎釀禍，目前已搶救完畢、恢復通車，皇龍開發對此回應了。而該基地3年前買地價也跟著曝光，總價5億155.6萬元、單價88萬元，曾創下中西區最高單價紀錄。

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皇龍開發深耕台南超過50年，建案品質與口碑不俗，不少在地鄉親對皇龍發生此次天坑事件感到意外。對此，皇龍開發財務長兼發言人溫財炳今（7）早接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，事發後全力補強，經專業技師調查鄰房也無傾斜損害，目前已全面停工，包括小貨車、回填作業、號誌燈等賠償估算至多百萬元。

▲昨天晚間台南傳出路面塌陷，經相關單位搶救，翻覆的吊車吊臂已在切割後排除。（圖／翻攝畫面）
▲台南西門路與五妃街口昨（6）發生路面塌陷，經相關單位搶救，翻覆的吊車吊臂已在切割後排除。（圖／翻攝畫面）
而出事建案目前沒有對外銷售，仍未公開。該基地是皇龍開發2021年5月公告，向康橋旅館集團旗下「康正旅館(股)公司」，以總價約5億155.6萬元，取得位於台南市中西區南門段1924~1929地號等6筆土地，其中包含五筆素地及一筆帶地上物的房地交易，總面積569.95坪，換算每坪土地成交單價88萬元，當時創下中西區最高單價、次高成交總價紀錄。

前手買家養地6年　獲利2.5億元

據悉，該基地前手買家「康正旅館(股)公司」是在2015年10月向「群益金鼎證券」，以約2.2億元買下原為南寧段6021-2地號等5筆素地，2020年9月又以2525萬元，整合收購相鄰的24.83坪土地，累計養地近6年，再以翻倍總價轉手賣出，扣除取得成本，獲利合計高達2.5億元。

台灣房屋安康一區加盟店店東徐碩廷曾表示，此基地正臨西門路一段，鄰近五妃街口，地段位居台南精華市心區，附近就是台南新天地，生活機能發展相當熱鬧成熟，商圈周邊少有如此佔地面積廣大，地段優質的標的，這也更吸引建商願出高價入手。

出事建案未公開　居民憂蓋22樓太高

天坑事發前，附近居民就曾感覺到地面震動，聽到建商要蓋22層樓高的大樓，不少人心中隱隱不安。不過，由於該案目前未公開，溫財炳表示，樓層規劃應該在19樓以上，一切都在規劃中，至於單價目前沒有進一步討論。

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